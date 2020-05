Venerdì 15 maggio, dalle 16.30 in diretta sulla pagina Facebook del Psi, la rubrica socialista “Face to face” ospiterà il ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola. Si discuterà del ruolo dell’Europa nell’emergenza sanitaria ed economica e del dl rilancio, con il segretario Enzo Maraio e la responsabile esteri e membro della presidenza del Pse Pia Locatelli. Modera Giada Fazzalari, responsabile comunicazione Psi.