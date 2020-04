All’indomani dell’informativa del Presidente Conte in Parlamento e alla vigilia del decisivo Consiglio Europeo con tutti i leader dell’Unione per stabilire quali aiuti programmare per venire incontro ai Paesi in difficoltà, ospite della rubrica socialista ‘Face to Face’, Brando Benifei, Europarlamentare e capo delegazione del Pd nel gruppo S&D. L’intervista, on line su Facebook, mercoledì 22 aprile alle ore 17.00, vedrà la partecipazione del segretario del Psi Enzo Maraio. Il link sarà visibile qualche minuto prima della diretta.