“Fai bei suoni”, concerti estivi al Museo del Sax di Maccarese

Il Museo del Saxofono di Maccarese, Fiumicino, in via dei Molini, angolo via Reggiani, aprirà la sua prima stagione estiva venerdì 26 giugno, con l’inaugurazione di una rassegna concertistica dal titolo “Fai bei suoni” che fino al 2 agosto ospiterà una serie di concerti dal vivo negli spazi all’aperto della struttura.

«Il nome della manifestazione – afferma Attilio Berni, direttore del Museo – intende parafrasare il titolo del celebre libro “Fai bei sogni” di Massimo Gramellini, “un libro dedicato a chi nella vita ha perso qualcosa, un amore, un lavoro, un tesoro e si è smarrito…” ma che, dopo una lotta incessante, ha saputo riconquistare la serenità. Nello stesso modo tutti noi, nel periodo dell’emergenza Covid e durante il lockdown abbiamo perduto abitudini, tranquillità, lavoro e, addirittura, affetti cari. Svuotati ed impotenti, sopraffatti da ansia, depressione, sconcerto e paura per l’incertezza del nostro futuro ci siamo profondamente smarriti e confusi. Ma la musica, la letteratura e l’arte in generale, con la bellezza che infondono, ci hanno aiutato a mantenere il filo dei nostri contatti con gli altri e con le nostre emozioni».

Sarà la Botta Band, composta da Alberto Botta (batteria), Carlo Ficini (trombone e voce), Attilio di Giovanni (pianoforte), Guido Giacomini (contrabbasso e voce), a inaugurare Fai bei suoni con lo spettacolo “Il lato sorridente del jazz…”.

La rassegna prevede un ciclo di 13 eventi con protagonisti alcuni dei musicisti più rinomati della scena jazzistica, classica e leggera della scena romana: dalla tromba di Michael Supnick al sax di Alessandro Tomei, dalla suadente voce di Monica Gilardi al violino di Alessandro Golini, dalle chitarra di Filippo Delogu e Marco Turriziani ai sax di Fabiano Pellini e Mauro Bottini, dalla fisarmonica di Stefano Indino all’eufonio di Alessandro Cicchirillo.

Gli eventi saranno gestiti e organizzati nel pieno rispetto di tutte le normative anti Covid-19 prevedendo, nell’arco della stessa serata, due concerti della durata di 45 minuti ciascuno, che inizieranno alle ore 21:00 e alle 23:00. Così sarà possibile contingentare l’accesso, che avverrà su prenotazione, permettendo una maggiore affluenza di pubblico ma in momenti diversi. I concerti si terranno nel giardino esterno del museo, con una capienza massima consentita di 65 persone per ogni set. Prima dell’inizio del primo concerto è previsto un buffet d’intrattenimento, mentre al termine del secondo concerto gli ospiti potranno godere di un dessert party.

Il museo del Saxofono è un’eccellenza del territorio di Fiumicino e l’unico, nel panorama internazionale, dedicato a questo strumento. Un’esposizione di stupefacenti strumenti per districarsi nelle innumerevoli trasformazioni del saxofono e incontrare i grandi capolavori delle fabbriche Conn, Selmer, King, Buescher, Martin, Buffet, Rampone, Borgani, ecc… seguendo un connubio tra arte ed artigianalità, creatività e tradizione che dalla bottega dell’inventore Adolphe Sax giunge fino a oggi. Questo e molto altro ancora in un autentico spazio della cultura musicale “saxy”. Dal piccolissimo soprillo di 32 centimetri al gigantesco contrabasso di 2 metri, dal Grafton Plastic agli strumenti dell’inventore Adolphe Sax, dal mitico Conn O-Sax al Selmer CMelody di Rudy Wiedoeft, dal Jazzophone ai grandiosi Conn Artist, dai sax a coulisse ai saxorusofoni, dal tenore Selmer di Sonny Rollins all’Ophicleide.e molto altro ancora. Orari di apertura estivi: dalle 16:00 alle 19:00, dal martedì al venerdì, sabato e domenica anche dalle 10:00 alle 13:00.

Il Museo del Saxofono gode del patrocinio di Comune di Fiumicino e dell’Ambasciata del Belgio, ed è sponsorizzato da Selmer Paris (Francia), Borgani (Italia), Eppelsheim (Germania), BCC Roma, International Woodwind (Usa), J’Elle Stainer (Brasile). Suoi partner sono le Farmacie Comunali Fiumicino, ProLoco Fregene-Maccarese, Complesso L’Oasi e Anipo (Francia).

Redazione Avanti