FALSA RIPARTENZA

Dopo gli scontenti della ‘fase2’ e le dispute sui congiunti, scoppia una nuova polemica per le affermazioni del commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa sul calmiere al prezzo delle mascherine: “Avrei tanta voglia di parlare dalla trincea in cui da 40 giorni mi trovo con il dottor Borrelli e i nostri collaboratori, di parlare dei liberisti che emettono sentenze quotidiane da un divano con un cocktail in mano. Ma non lo farò, il mio dovere è lavorare”.

Tuttavia è interessante notare come nonostante sia stato ribadito anche dal Presidente Conte che l’App Immuni non sarà obbligatoria, per il commissario è propedeutica e spiega che “il tempo minimo per essere a rischio contagio è di 15 minuti. L’App per il contact tracing farà scattare l’alert quando ad esempio il signor Rossi avrà avuto un contatto stretto per più di 15 minuti con una persona positiva. Gli scienziati ci dicono che il tempo minimo certo per essere a rischio contagio in caso di contatto con una persona positiva è di 15 minuti. La distanza considerata a rischio oscilla fra un metro e due metri. Ma è bene considerare il limite massimo”.

A chiedere misure urgenti in vista della fase due è il segretario del Psi Enzo Maraio per il quale “servono urgenti misure per l’infanzia. Con le scuole che restano chiuse fino a settembre e circa 5 milioni di italiani che nei prossimi giorni ritorneranno nei propri luoghi di lavoro, è necessario che il Governo metta in campo immediatamente un piano dedicato all’educazione e all’intrattenimento dei bambini sfruttando in sicurezza anche le tantissime strutture private che oggi sono chiuse come ludoteche e asili nido. Il problema è più sentito nel mezzogiorno dove i posti disponibili nelle strutture pubbliche sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli del nord. La collaborazione con le strutture private – ha aggiunto Maraio – deve essere ora tra le priorità del governo dando così anche un aiuto concreto a centinaia di imprenditori del settore“.

“Il fatto che il premier Conte non abbia parlato della App non significa che il lavoro non prosegua senza sosta. Entrerà in funzione entro maggio con la sua prima funzione quella del contact tracing. Confermo che utilizzerà la tecnologia bluetooth e non abbiamo controindicazioni”.

Per quanto riguarda le Regioni sulla ‘ripartenza’, ognuna di esse si muove in autonomia. Da ieri mattina a Genova e in tutta la Liguria timidamente hanno cominciato a riaprire le caffetterie, ovviamente esclusivamente con la formula take away e il divieto di consumo in loco, ma c’era qualche dubbio su altre categorie di alimenti: cornetti e aperitivi da asporto possibili. In Campania il governatore Vincenzo De Luca in una nota l’unità di crisi trasmette il chiarimento n. 21 all’ordinanza n. 39 del 25 aprile nel quale si precisa ulteriormente quanto espresso nella stessa ordinanza: si può passeggiare, ma è vietato fare jogging. Mentre il Veneto accelera sulla fine del Lockdown “Io le ordinanze firmate e non le revoco, se qualcuno è convinto che siano illegittime che le impugni, ma se pensano che le revochiamo hanno sbagliato indirizzo – ha detto il Governatore Zaia – oggi abbiamo indicatori che dicono che in Veneto si possono allargare le maglie”.

Mentre ricomincia a salire l’indice di contagio da coronavirus in Germania: per la prima volta da marzo una persona ne contagia un’altra. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut, secondo cui sono stati registrati 156.337 casi di contagio e 5.913 vittime. In Francia slitta la riapertura delle scuole, mentre via libera ai negozi dall’11 maggio.

Sulle scuole il premier francese Philippe ha poi precisato che “in un secondo tempo, dal 18 maggio, ma solo nei dipartimenti in cui la circolazione del virus è molto debole, potremo immaginare di aprire le medie”. Quanto ai licei, “decideremo a fine maggio se potremo riaprirli, a cominciare da quelli professionali”.

Per quanto riguarda i luoghi di culto, potranno restare aperti ma senza funzioni religiose, ha annunciato il premier: “Conosco l’impazienza delle comunità religiose, ma credo sia legittimo chiedere di non organizzare funzioni e cerimonie” prima del 2 giugno. Philippe ha a