FAR VINCERE I NOSTRI VALORI

Proseguono i lavori del congresso straordinario del PSI, iniziato ieri con le relazioni dei due candidati a Segretario, Luigi Iorio e Enzo Maraio e la relazione del segretario uscente Riccardo Nencini. Il congresso si tiene all’Hotel Roma Aurelia Antica, in Via degli Aldobrandeschi 223. Tra gli ospiti previsti in giornata, il segretario del PD, Nicola Zingaretti, il cui intervento è previsto per le ore 12.45 circa di stamane.

Vincenzo Iacovissi

Questo congresso è la dimostrazione che la nostra è una cominità viva nonostante tutte le difficoltà. Le tre relazioni introduttive, quelle di Enzo Maraio, di Luigi Iorio e di Riccardo Nencini, lo dimostrano. Ma dire una cosa: a vincere in questo Congresso è la Fgs e che accomuna tutti noi.

Nelle relazioni vi la dimostrazione che qui vi è una voglia forte di costruire una prospettiva. Di guardare avanti. È un errore pensare solo alla sopravvivenza della nostra comunità. L’obiettivo è quello di avere il coraggio di fare mozione di rilancio.

Oggi più di ieri l’ascensore sociale è bloccato. Vi sono elementi di sofferenza e di disagio che si sommano alla crisi economica e producono ulteriore malessere sociale sfociando nel rancore. Noi invece abbiamo la cultura di governo e sappiamo cosa è la tolleranza. Sentimenti che si contrappongono a quelli divisivi su cui poggia la maggioranza di governo.

I socialisti possono e devono tornare a recitare un ruolo guardando non solo alle scadenze elettorali delle europee, ma anche mettendo in campo un progetti per renderci capaci di guardare oltre. Questa è l’unica casa per i socialisti di ieri e di oggi. Fare riflessione interna sulle regole. Per esempio l’elezione del segretario fatta da tutti gli iscritti. Oggi abbiamo una occasione unica: mettere a disposizione i nostro patrimonio di idee.

Pia Locatelli

Le elezioni europee hanno la stessa valenza del voto dell’aprile del 1948. Come in quella occasione decideremo da che parte stare: nell’Occidente aperto, libero e democratica o nel “gruppo di Visegrad” con posizioni reazionarie, una società chiusa e un forte spirito anti immigrazione.

Occorre creare uno schieramento ampio. Sarà una battaglia difficile perché circolano tante fake news. Ad esempio si dice che i dipendenti dell’Ue sono troppi, ma questo non è vero. Registriamo una ampia ignoranza rispetto a come viene percepita l’Europa. La mobilità europea, l’erasmus per gli studenti, il risparmio energetiche, sono tutti esempi delle cose fatte dalla Unione Europea che hanno migliorato la nostra vita. Perdere la Ue sarebbe un disastro. (Continua…)

Nicola Zingaretti

Questa è l’occasione per interloquire e per parlare del futuro del Paese e dell’Europa. Siamo in una fase drammatica che deve farci riflettere. Uno dei motivi che mi ha portato a candidarmi non è solo quello di combattere i sovranisti e i sovranismi, ma quello di spingere tutti noi a porci una domanda che fa che può far male. Non credo che i problemi siano solo le idee eversive di Salvini e dei 5 Stelle. La domanda è perché gli italiani hanno scelto loro. Perché donne e uomini e soprattutto le classi meno agiate abbiamo dato appoggio a loro. La domanda è perché questi valori pericolosi sono diventati di attualità e di interesse. Non hanno vinto le destre liberali. Oggi non combattiamo dentro schema di democrazie liberal. Lo scontro è nel merito della esistenza stessa delle democrazie liberali. Il problema è la fine del concetto di democrazia liberale con l’introduzione di uno schema in cui chi vince prende tutto.

Il tema quindi è perché queste forze hanno relegato le forze democratiche a ruolo marginale. Tra i tanti problemi che abbiamo avuto, è che i difensori dei riformismi europei non hanno capito fino in fondo la sofferenza umana di milioni di persone di fronte alle diseguaglianze. La globalizzazione ha portato a un aumento delle diseguaglianze sociali. Il vero punto è questo. Si è creata una frattura. E in questa frattura si inserisce l’antipolita. Questa non risolve i problemi, ma li brandisce, li utilizza. Riconosce i problemi e li sfrutta a suo vantaggio. Dobbiamo porci la domanda cruda per capire l’urgenza di una risposta: il punto è se le democrazie possano vivere a lungo con tassi di disoccupazione come questo. E a Salvini dico: non date le armi ai cittadini, dategli il lavoro.

Ma la vera questione e la ricostruzione di un riformismo che affronti il tema di prospettiva e per questo serve l’Europa. I partiti al governo hanno raccolto consenso, ma in 9 mesi il nostro paese ha conosciuto un enorme arretramento economico come mai successo dal dopoguerra. Il tasso di crescita è quasi zero.

La Lega è diventata un movimento nazionale, ma non un progetto del paese. La Tav per esempio è scomparsa dal dibattito così come infrastrutture in genere. La Lega si Salvini è una forza nazionale che si fonda solo su odio e rabbia. L’odio e la rabbia però non creano ne lavoro ne sviluppo.

Serve allora una politica che metta in campo un’altra ipotesi di sviluppo. Il compito delle forze democratiche è capire che serve una politica per combattere questa visione e in grado di mettere in campo delle proposte per par capire la differenza tra chi vuole picconare l’Europa e chi la vuole salvare.

L’Europa è forte quando è stata l’Europa della pace. La missione europea è di difendere le persone dalla violenza dell’economia globale. È l’Europa della crescita del modello sociale del welfare. Ma serve l’Europa democratica. Per questo tra le proposte di riforma serve l’elezione diretta del presidente degli Stati Uniti d’Europa. Per far questo uno sforzo unitario per scoprire la ricostruzione di una cultura unitaria. Coma abbiamo già iniziato a fare nei comuni. È necessaria una nuova unità delle forze. Il senso della lista unitaria è quello di non perdere un voto. Nei comuni e nella battaglia europea. Allora la storia cambierà. Non siamo qui per testimoniare i nostri valori, ma soprattutto per far tornare a vincere i nostri valori. La lista è un progetto aperto e si rivolge a cittadini, forze popolari, civiche, socialista e progressiste.

Benedetto Della Vedova

“Liberi in Europa”, il titolo del vostro congresso è per me un invito doppio.

Quello del congresso della famiglia di Verona è un programma politico, un pezzo della ideologia che si è affermato in alcuni paesi, pensiamo alla Polonia e all’Ungheria. Con un Salvini sempre più cerchiobottista.

Loro vogliono imporre un modello contro gli altri. Questo è uno dei grandi temi, il tema centrale della difesa dello Stato di diritto e dei diritti umani che hanno un riconoscimento universale.

Alle prossime europee ci si confronterà sul tema dell’Europa, pro o contro la visione di una Ue basata sullo stato di diritto o la democrazia illiberale di Orban, punto di riferimento dei nostri avversari comuni.

Un altro tema che ci unisce è l’ecologia basata su visioni pragmatiche e non ideologiche, occorre una riconversione ecologica nei processi industriali, la sostenibilità ambientale che è anche un dato di competitività

Come muoversi allora? Piu Europa ha scelto di essere autonoma, senza settarismi ma con la voglia di valorizzare le distinzioni. Avremmo potuto scegliere di entrare sotto un ombrello protettivo in un contesto più sicuro.

Abbiamo degli elementi distintivi e non ostili verso il Pd. L’avversario è comune e l’obiettivo è quello di costruire in Italia e in Europa una alternativa alla prospettiva antieuropea e regressiva dei nazionalisti.

La nostra impresa politica è costruire una piattaforma distinta da quella della tradizione del Pd. È diversa la collocazione internazionale che per noi è l’Alde.

Dopo le elezioni europee, auspichiamo un’alleanza più ampia con Macron e altri.

Più Europa è una piattaforma aperta, incardinata nell’Alde. Stiamo dando spazio anche ad altri soggetti politici come Italia in Comune di Pizzarotti.

I risultati arriveranno, esiste un pezzo di Italia che ci guarda e ci ascolta.

Mi auguro che nelle prossime ore si apra un confronto che guardi alle europee e ancora più avanti. È il momento di marciare divisi per colpire meglio uniti.