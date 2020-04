Fase 2, Iacovissi: “Governo usi poteri sostitutivi previsti dalla costituzione”

“Il governo ha adottato da subito un indirizzo di merito e di metodo che prevede un costante confronto con il Comitato tecnico scientifico” in modo da seguire “un principio di conoscenza scientifica nelle sue decisioni”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nell’informativa alla Camera dei Deputati ripetuta poi al Senato sottolineando che “la conoscenza ha salde basi scientifiche”. “E’ imperativo categorico per un governo che deve proteggere la vita dei cittadini porre a fondamento delle proprie decisioni non già le libere opinioni che si susseguono ma le raccomandazioni di qualificati esponenti del mondo scientifico”, aggiunge. “Lo dico in maniera chiara, a costo di apparire impopolare. Il governo non può assicurare in modo immediato il ritorno alla normalità” dichiara il premier citando il report del comitato tecnico scientifico secondo “la riapertura simultanea dal 4 maggio di tutte le attività porterebbe a un aumento esponenziale e incontrollato del contagio”.

“Nel mese di maggio – ha detto Conte – si procederà ad effettuare 150mila test sierologici, un campione verrà selezionato dall’Istat. Dovremo essere pronti a misure tempestive, anche restrittive” in caso di nuova crescita dei contagi. “Misure che potranno essere mirate su specifici territori”, annuncia poi il premier ricordando che in Italia “abbiamo 105mila casi accertati senza considerare gli asintomatici”. Perché secondo le statistiche” i casi “sarebbero molto di più”. “Il ministro Speranza, ha aggiunto, varerà un provvedimento con precisi “criteri” che permetteranno “un allentamento delle misure restrittive circoscritto su base territoriale, in modo da tenere conto delle situazioni dove il contagio appare meno critica”.

Ha concluso Conte: “No a iniziative improvvide di singoli enti locali” “Se meno contagi ulteriore allentamento delle misure dal 18 maggio” Al termine delle due settimane (previste dal Dpcm del 4 maggio, ndr) avremo un quadro più chiaro e potremo procedere ad un ulteriore allentamento delle misure contenitive” precisa il premier. “Se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere allenteremo ulteriormente le misure assicurando l’apertura in sicurezza del commercio al dettaglio, della ristorazione, dei servizi alla persona”,aggiunge.

Durissimo l’intervento dell’ex premier Matteo Renzi che rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell’aula del Senato ha affermato che ci troviamo davanti a un bivio. “Il presidente del Consiglio dice ‘noi parliamo con chiarezza’, noi rispondiamo con la stessa chiarezza. Noi glielo diciamo in faccia: siamo ad un bivio. Lei è stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo, non era facile. Nella fase 2 della politica non basta giocare sul sentimento della preoccupazione o sulla paura, c’è una ricostruzione devastante da fare. Richiederà politica, visione, scelte coraggiose e che non può essere ferma nel modo in cui abbiamo iniziato. Siamo ad un bivio”, dice il leader di Italia Viva replicando all’informativa del premier. “Si possono inseguire le dirette Facebook o seguire i dati statistici sulla disoccupazione. Io vorrei che lei desse un occhio in più ai dati Istat e uno meno ai sondaggi. Tocca a lei decidere, se ci vuole ci siamo per fare le cose che servono agli italiani. Se sceglie la strada populista non avrà al fianco Italia viva, se sceglie la politica saremo lì ad aspettarla”.

Il vicesegretario del Psi Vincenzo Iacovissi è tornato a parlare dell’allentamento differenziato delle norme a seconda dell’andamento regionale dei contagi. “Giusto e necessario differenziare le misure di lockdown tra le diverse regioni in base all’andamento della pandemia. Ma è inaccettabile che le singole regioni vadano in ordine sparso e in senso contrario alle norme statali. In attesa di una revisione del Dpcm il Governo si avvalga dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 120 cost. in caso “di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica”. Prima che sia troppo tardi”.