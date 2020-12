Fed: la ripresa economica dipenderà dal Covid

Al termine del Consiglio Direttivo, la Banca Centrale americana ha comunicato: “Il percorso dell’economia dipenderà in modo significativo dal decorso del virus. L’attuale crisi della sanità pubblica continuerà a pesare sull’attività economica, sull’occupazione e sull’inflazione nel breve termine e pone notevoli rischi per le prospettive economiche a medio termine”.

La Federal reserve ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse al minimo storico, ossia allo 0,25%.

Secondo la Banca centrale americana, le stime sull’economia statunitense sarebbero le seguenti: Pil -2,4% nel 2020, +4,2% nel 2021, +3,2% nel 2022 con un tasso di disoccupazione al 6,7% nel 2020, per poi scendere al 5% nel 2021 e al 4,2% nel 2022.

La Federal Reserve ha lasciato invariato il suo piano di acquisto titoli da 120 miliardi di dollari al mese, facendo sapere che continuerà ad aumentare le sue disponibilità in titoli del Tesoro di almeno 80 miliardi di dollari al mese e in mortgage-backed securities di almeno 40 miliardi al mese fino a quando non saranno stati compiuti ulteriori sostanziali progressi sul fronte dell’occupazione e dell’inflazione.

Un pacchetto di aiuti federali per aiutare le imprese in difficoltà e i lavoratori senza lavoro è considerato essenziale per rimettere in piedi la più grande economia del mondo, anche se i vaccini contro il Covid-19 stanno cominciando ad essere somministrati, e allenterebbe anche la pressione sulla banca centrale, che ha strumenti limitati per aiutare l’economia.

Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto: “Nella seconda metà del prossimo anno, l’economia americana farà segnare una fortissima crescita”.

Invece, con molta sorpresa, il Tesoro statunitense ha accusato Vietnam e Svizzera di manipolare la propria valuta, tenendola artificiosamente bassa. La critica è contenuta in una nota che accompagna il rapporto semestrale sul mercato valutario estero. In particolare, il Tesoro degli Usa ha affermato che i due Paesi “hanno mantenuto basso il valore della propria divisa per impedire un efficace riequilibrio della bilancia dei pagamenti e, nel caso del Vietnam, anche per guadagnare vantaggi competitivi sleali nel commercio internazionale”.

Il rapporto potrebbe essere la base per azioni punitive da parte di Washington, a meno che la disputa non possa essere risolta attraverso impegni bilaterali. Un’ulteriore lista di nazioni sotto osservazione include anche l’Italia, insieme a Cina, Giappone, Corea del Sud, Germania, Singapore, Malaysia, Taiwan, Thailandia e India. Per gli ultimi tre Paesi si tratta di una new entry, mentre, rispetto a gennaio, esce dall’elenco l’Irlanda.

La Banca Centrale Svizzera ha respinto fermamente le accuse del Tesoro statunitense: “La Svizzera non sta in alcun modo manipolando la sua moneta. La Banca nazionale svizzera (BNS) assieme alle autorità svizzere è in contatto con le autorità statunitensi per spiegare loro la situazione economica e la politica monetaria del nostro Paese, gli interventi sui mercati sono stati presi nell’ambito della sua politica monetaria e non sono finalizzati ad acquisire un vantaggio competitivo ingiustificato”.

Dobbiamo ritenere che le accuse del Tesoro statunitense siano un ultimo colpo di coda dell’amministrazione Trump sullo scenario internazionale.

S. R.