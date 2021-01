Federazione Italiana E-Sports: Lucarella nel Comitato tecnico

La Federazione Italiana E-Sports ha nominato l’Avv. Angelo Lucarella componente consigliere del comitato tecnico nazionale per la Commissione Etica ed Affari Legali.

Una decisione giunta direttamente dalla Presidenza (Michele Barbone è il Presidente FIDS e componente del Consiglio Nazionale del CONI) nonché per mano del Segretario Nazionale Maurizio Miazga: manager di lunga esperienza che già nel 1983 fu organizzatore del primo Campionato Italiano Videogiochi con Philips e Sorrisi e Canzoni TV.

Incarico onorifico che, certamente, apre ad un mondo sportivo nuovo dato che solo nel 2017 è stata costituita la struttura della federazione.

Stando alle parole del Presidente Barbone del 15 dicembre scorso ora si attende solo la decisione “del Cio e poi del Coni per quanto riguarda gli esports, sicuramente, da febbraio in poi”.

Gli esports interessano oltre 18 milioni di utenti e per un buon 80% compreso fra i 12 e i 45 anni; la Federazione italiana, in attesa del riconoscimento del CONI presieduto da Giovanni Malagò, ha comunque dato inizio ad una progettualità incessantemente orientata alla crescita ed alla educazione dei più giovani ai videogames tanto da costituire un Comitato per le Attività Scolastiche con il coordinamento del Prof. Giovanni Caramazza del MIUR (Coordinatore Educazione Fisica per la Regione Sicilia) e del Comitato Medico-Scientifico, nato da un protocollo d’intesa con l’Università di Tor Vergata – Roma 2, coordinato del Prof. Antonio Lombardo (Corso di Laurea in Scienze Motorie).