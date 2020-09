Federica Michisanti Horn Trio con i suoi “Jeux de Couleurs”

“Una striscia di terra feconda”, festival franco-italiano di jazz e musiche improvvisate, con la direzione artistica di Paolo Damiani e Armand Meignan, propone per domani, giovedì 17 settembre, un evento extra in collaborazione con Casa del Jazz Reloaded.

L’appuntamento è alle ore 21:00 al Parco della Casa del Jazz di Roma, in viale di Porta Ardeatina 55, con la presentazione in concerto del disco “Jeux de Couleurs” del Federica Michisanti Horn Trio.

Federica Michisanti, contrabbassista e compositrice dalla spiccata personalità, è tra i musicisti che si sono maggiormente distinti in questi ultimi anni nella scena jazz italiana con la vittoria del Top Jazz 2018 come miglior Nuovo Talento e il Premio Siae 2019. Alla Casa del Jazz presenta il suo quarto album “Jeux de Couleurs”, secondo con l’Horn Trio dopo il fortunato “Silent Rides”, prodotto dalla Parco della Musica Records.

La formazione è composta da Federica Michisanti, contrabbasso, Francesco Bigoni, sax tenore clarinetto e Francesco Lento, tromba. Sia il titolo dell’album che le singole tracce, ognuna delle quali richiama un colore diverso e tutte a firma della leader, rimandano all’idea dell’interdisciplinarità delle arti e della sinestesia tra musica e colori, in assonanza con l’aspetto timbrico caratteristico del trio. L’Horn Trio è una formazione priva della batteria e di strumenti armonici, assenza che lascia maggiore libertà a un uso non convenzionale dei ruoli dei singoli strumenti.