Ferrovie dello Stato, bilancio da record

Dalla redazione di FS NEWS viene evidenziato che il bilancio conseguito nel 2019 dal Gruppo FS Italiane è da record. L’utile netto raggiunge i 584 milioni di euro, con un +4,5% rispetto al 2018,grazie ai ricavi operativi che raggiungono i 12,4 miliardi di euro e inoltre producono un incremento di 363 milioni. Gianfranco Battisti, alla guida del Gruppo dall’estate del 2018, saluta con giustificato orgoglio questi risultati, ringraziando i tanti ferrovieri che si sono impegnati per conseguirli e che lo sono, in questi giorni, per affrontare l’emergenza pandemia da Covid-19.

“Se il 2019 è stato l’anno migliore della storia del Gruppo Ferrovie dello Stato per ricavi e utile netto, senza operazioni straordinarie, lo dobbiamo a una crescita dei ricavi ricorrenti e a una continua attenzione alla razionalizzazione dei costi, frutto di un grande lavoro di squadra. Tutto questo mettendo sempre la persona al centro di ogni scelta industriale e con la determinazione di migliorare il nostro business in Italia e nel mondo nel rispetto di quei principi guida, legati alla sostenibilità, contenuti nel nostro Piano industriale 2019-2023. A tal fine – ha concluso Battisti – siamo già pronti a ripartire, terminata l’emergenza Coronavirus, con un piano industriale di accelerazione degli investimenti in infrastrutture ferroviarie e stradali per oltre 20 miliardi di euro entro il 2020”.

Tutti i principali economics del Bilancio 2019 approvato dal cda di FS Italiane parlano in maniera univoca. L’EBITDA aumenta del 5,4% e si attesta a 2,6 miliardi con un EBITDA Margin,indicatore che misura l’efficienza e la produttività,che raggiunge il 21% e pone il Gruppo FS Italiane al top in Europa e nel mondo nel suo settore. A questi risultati contribuiscono le ottime performance dei ricavi da servizi di trasporto che raggiungono i 7,6 miliardi di euro con un incremento di fatturato che abbraccia tutti i settori. Quello passeggeri di Trenitalia aumenta complessivamente di 150 milioni di euro,quello su strada, invece, con Busitalia come capofila, conosce una crescita di 62 milioni, mentre il comparto merci su ferro e logistica, gestito dal Polo Mercitalia, sale di 17 milioni, un milione di ricavi in più,infine,per il settore navigazione.

A dare soddisfazione è anche il settore infrastrutture del Gruppo FS che, con Rete Ferroviaria Italiana e Anas, chiude in positivo di 308 milioni di euro e pure le controllate estere, tra cui si segnala Netinera Deutschland, operativa in Germania nel trasporto passeggeri – che realizza a fine anno un risultato netto pari a 293 milioni di euro. Va inoltre registrata la robusta accelerazione, in particolare nella seconda parte del 2019, negli investimenti tecnici che, con 8,1 miliardi di euro complessivi e una crescita dell’8,4% rispetto al 2018,conferma FS come primo gruppo industriale nazionale per investimenti realizzati in Italia. Non a caso il valore economico distribuito dal Gruppo nel 2019, tra spese operative per beni e servizi e pagamento del personale ammonta a 10,2 miliardi, tanto che le attività e gli investimenti hanno contribuito alla crescita dell’economia italiana per 1,4 punti percentuali di PIL. Una crescita sostenibile e rispettosa degli equilibri economici ,sociali e ambientali,come testimonia la forte riduzione di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera,grazie anche all’arrivo di nuovi e più ecologici treni regionali,con emissioni di green bond per 700 milioni per sostenerne l’acquisto. Quello verso una crescita e uno sviluppo sostenibile è un impegno che anima il Gruppo FS Italiane anche guardando al futuro del Paese, quando la minaccia pandemica da coronavirus sarà rientrata. E occorrerà una forte spinta per ripartire,ponendo sempre la persona,dipendenti e clienti,al centro di ogni attenzione. A tale proposito è sempre l’amministratore delegato Battisti a dettare la linea: “FS Italiane si sta preparando alla fase post-pandemica mettendo a punto strategie adeguate ad un mondo destinato inevitabilmente a cambiare,con modalità di viaggiare che saranno diverse da quelle alle quali siamo abituati. Lavoriamo quindi- ha precisato Battisti – a innovative misure preventive per cristallizzare nelle persone il principio della sicurezza sanitaria nei viaggi,a rielaborare la customer experience,valorizzando meglio i canali digitali. Tutto ciò per tornare a un normale funzionamento della società e dell’economia e ripartire con una crescita sostenibile,che sappia integrare la transizione verde e la trasformazione digitale.

Manfredi Villani