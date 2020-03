Festa della donna, breve vademecum

La festa della donna è una ricorrenza molto sentita dalle donne di tutto il mondo che almeno una volta l’anno, si sentono protagoniste uniche ed indiscusse di un evento molto importante e significativo. Questa festa, infatti, rappresenta per le donne un sentimento di uguaglianza rispetto al mondo al maschile che storicamente ha dominato la scena sociale mettendo impropriamente in ombra il ruolo della donna nel mondo.

Quando si parla della festa della donna si racconta sempre della storia della fabbrica Cotton di New York, dove morirono decine di operaie cui fu impedito di fuggire dal rogo che stringeva l’edificio. Quello che però è poco noto è che l’origine della festa della donna non fa soltanto riferimento a questo tragico avvenimento che, secondo alcuni, pare non abbia forse nemmeno avuto luogo.

Certamente è vero che con la festa della donna si possono sfatare molti dei luoghi comuni che gravitano attorno all’universo femminile, proprio perché si ha l’opportunità di raccontare al mondo cosa significa esattamente essere una donna nella società moderna.

In Italia la festa della donna ha effettivamente preso piede, in leggero ritardo, precisamente l’8 marzo del 1946, giorno nel quale ci fu la prima celebrazione ufficiale e venne scelta la mimosa come simbolo della festa.

L’Italia, a quell’epoca, si preparava a festeggiare il primo 8 marzo del secondo dopoguerra e per l’organizzazione dell’evento si era fatta avanti l’Unione donne italiane, associazione femminile nata nel 1944 impegnata in attività di difesa e promozione dei diritti della donna.

L’Udi, in particolare, era alla ricerca di un fiore che potesse contraddistinguere la giornata. L’idea della mimosa fu proposta da Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei.

Il fiore aveva tutte le caratteristiche ideali per diventare il simbolo della festa della donna: la sua fioritura avviene proprio nei primi giorni di marzo e i suoi costi sono sempre stati piuttosto contenuti. Un’immagine poetica, perfetta da accompagnare magari con delle belle frasi di auguri adatte per la circostanza.

Il giallo poi oltre ad esprimere vitalità, forza e gioia è il colore che interpreta il passaggio dalla morte alla vita e diventa una metafora per ricordare le donne che si sono battute per l’uguaglianza sessuale.

L’usanza più diffusa è quella di rendere omaggio alle donne con doni floreali e piccoli regali. In alcuni Paesi poi, la Giornata internazionale della donna coincide anche con la festa della mamma.

Nonostante siano stati raggiunti numerosi traguardi, nel mondo esistono ancora enormi disparità sessuali: diversità salariali, difficoltà di accesso alla vita politica ed economica, bassi livelli di istruzione, scarsità di cure sanitarie e diffusa violenza di genere.

L’8 marzo diviene quindi un valido momento per celebrare le battaglie vinte e ricordare quelle ancora da combattere.

Per questo, anche se oggi l’8 marzo si festeggia regalando fiori, brindando e facendo sentire le donne speciali, bisogna sempre ricordare che dietro questa bella e gioiosa ricorrenza ci sono secoli di lotta sociale che tuttavia hanno dato luogo a risultati concreti. Non a caso si sta via via instaurando, seppure ancora a fatica, nella nostra società una specie di democrazia, per cui l’uomo riconosce i diritti della donna tanto che anche sul lavoro cerca di competere con lei alla pari, riconoscendole intraprendenza, dinamismo, volontà e intelligenza. La donna, insomma, può ora entrare a pieno titolo in ogni attività, da quella di paracadutista a quella di scienziato, da quella di pilota a quella di leader politico, senza che nessuno ci faccia quasi neanche più caso. Ciò non di meno, non si cancellerà mai, però, il ricordo della mortificante dipendenza a cui, creature intelligenti, forse più degli stessi uomini, hanno dovuto adattarsi per millenni.

Ai giorni nostri, invero, la festa della donna sembra comunque aver perso un po’ del suo valore iniziale. Mentre ci sono organizzazioni femminili che continuano a cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi di varia natura che riguardano il sesso femminile – come la violenza contro le donne e il divario salariale tuttora vigente rispetto agli uomini – molte donne considerano questa particolare giornata anche come un motivo di pretesto piacevole per trascorrere lietamente una festività a loro dedicata senza dover necessariamente lanciare messaggi politicamente impegnativi sull’esercizio democratico dei propri diritti.

Carlo Pareto