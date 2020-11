Festival della Salute Globale 2020. Online dal 9 al 15 novembre

La seconda edizione del Festival della Salute Globale, che si svolgerà in modalità online sul sito www.festivalsaluteglobale.it, Global Health, incentrerà il focus sull’attuale emergenza sanitaria globale generata dalla pandemia.

Il Festival è ideato e progettato da Editori Laterza (che da anni sperimentano nuove forme di divulgazione culturale) in collaborazione con il Comune e l’Università di Padova, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia e della Camera di Commercio di Padova, partner la ONG Medici con l’Africa CUAMM. La Direzione scientifica è affidata a Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva all’Università Cattolica e a Stefano Vella, già Presidente dell’AIFA e Direttore del Centro per la Salute Globale dell’Istituto Superiore di Sanità e attualmente docente di Salute Globale, Facoltà dell’Università Cattolica.

Rinviata per l’emergenza pandemica dalla data prevista 2-5 aprile scorso a Padova, l’iniziativa si propone come un dibattito orientato ai cittadini, un’accademia o una palestra per preparare il futuro con scienza e coscienza, un’occasione per scoprire la multidisciplinarietà della salute globale e fare il punto sull’attuale situazione sanitaria nonché sulle ripercussioni della stessa in ambito sociale, economico e culturale, servendosi di format diversi: lezione magistrale, dialoghi fra esperti, forum e modi alternativi che fanno ricorso all’arte o al cinema.

La pandemia impone l’esigenza di un agire condiviso tra virologi, infettivologi, epidemiologi, economisti, sociologi, politici e società civile che trovano nel Festival un’opportunità di riflessione e confronto sulle sfide della salute e della globalizzazione, poiché la salute globale è determinata da fattori ambientali, sociali e culturali e impone la lotta alle disuguaglianze nell’accesso alle terapie.

Le tematiche in programma spaziano dall’origine ed evoluzione del Covid-19 in Italia e nel mondo ai pronostici per i prossimi dieci anni; cosa non ha funzionato e come evitare tali rischi in futuro e si ascolteranno i racconti dei medici che sono stati in prima linea a Pavia; si affronteranno i temi della sostenibilità, dell’impatto del cambiamento climatico sulla salute, dell’innovazione in campo biomedico, delle partnership pubblico-private, di comunicazione scientifica e di tutte le azioni concrete, basate sulla ricerca, adottate come misure precauzionali per far fronte a potenziali disastri. Si parlerà di come la pandemia è stata affrontata in Africa, della sanità cinese e della situazione in USA, di quanto impatterà sul benessere globale, dell’innovazione farmaceutica che deve essere mediata con la sostenibilità del sistema e di salute globale in senso ampio comprendendo anche animali e ambiente. Si toccherà il tema degli effetti sulla salute mentale, di come i determinanti sociali influenzino la salute, di neuroscienze, oncologia e Aids, malattie rare e prevenzione con l’adozione di nuovi stili di vita, epidemie storiche e ruolo delle fake news e della comunicazione.

“La metodologia epidemiologica ha capacità predittiva e l’analisi della curva epidemica fornisce elementi sugli sviluppi successivi – ha dichiarato il professor Ricciardi durante la presentazione del Festival – la politica è in ritardo ma bisogna aiutarla a prendere la decisione giusta. Con la buona volontà di tutti e il supporto della scienza si riconquisterà la normalità. Dopo la Sars questa pandemia era prevedibile ma, come sostiene Bill Gates, non sarà questa ma la prossima a cambiare il mondo, quindi, capire il presente per preparare il futuro. Purtroppo, soffriamo di analfabetismo funzionale scientifico e sanitario che ci impedisce di fornire una corretta informazione”.

“È necessaria un’etica quotidiana – suggerisce il professor Vella – e, non potendo contare solo sulla medicina, bisogna modulare anche i comportamenti ed evitare assembramenti”.

Scrivono i direttori scientifici: “Nel presentare la prima edizione del Festival della Salute Globale, lo scorso anno, scrivevamo che Salute Globale non significa parlare solo di medicina, ma anche di distribuzione delle risorse nel mondo, di rapporto tra malattie e globalizzazione, di guerre, diritti e povertà, di salute ambientale ed animale, di mobilità umana…Ora, la veloce diffusione a livello globale dell’infezione da Covid-19 con il suo carico di mortalità sulle persone più fragili, ha reso ancora più evidente la necessità di uno sforzo collettivo e condiviso tra ricerca pubblica e privata per giungere allo sviluppo di un vaccino, come è stato fatto per il virus Ebola, e per lo sviluppo di farmaci antivirali in grado di modificare la storia naturale dell’infezione…A chi si chiedeva cosa fosse la salute globale, la salute globale è questo: è la forte interdipendenza della salute dell’uomo da fattori ambientali, sociali, culturali. Ed è ricerca e azione per la sicurezza sanitaria internazionale, per la lotta contro le disuguaglianze, per il diritto alla salute per tutti in un mondo globalizzato…Si parlerà quindi di globalizzazione come fondamentale promotore di sviluppo ma anche come potenziale rischio per la diffusione di malattie infettive, malattie croniche e danni ambientali.

Abbiamo gli strumenti per poter agire ma è importante non sottovalutare i rischi e le vulnerabilità, dalle pandemie influenzali all’antibiotico-resistenza, dal cambiamento climatico alle popolazioni vulnerabili e al mancato accesso alle cure. Dobbiamo utilizzare le risorse che abbiamo a disposizione, rendere accessibili i farmaci ed i servizi sanitari di base per tutti, continuare nella ricerca di nuovi farmaci e vaccini, magari incentivando efficaci partnership pubblico-private, contrastare le disuguaglianze e lottare contro i cambiamenti climatici, dobbiamo rafforzare i nostri sistemi sanitari per essere pronti ad affrontare le prossime emergenze, dobbiamo consolidare le nostre politiche economiche e sociali per far fronte alle possibili conseguenze, dobbiamo potenziare la nostra consapevolezza e coscienza civica per lavorare insieme”.

A chiusura del Festival il professor Ricciardi affronterà un dialogo col professor Giuseppe Remuzzi sulla salute planetaria: “La nostra civiltà dipende dalla salute umana, dall’ambiente e dalla gestione oculata delle risorse naturali. Inquinamento, cambiamento climatico, declino della biodiversità, impatto sulla produzione alimentare, incremento delle patologie vettoriali, migrazioni. Siamo in pericolo”.

