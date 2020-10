Nel maggio scorso la Regione Calabria ha pubblicato un avviso con il quale comunicava l’erogazione di un contributo economico per l’emergenza Covid-19 in favore degli studenti fuori sede residenti in Calabria. Una misura straordinaria consistente in un contributo di 500/700 euro.

Ad oggi, purtroppo, dopo mesi di solita propaganda sui media e sui social i beneficiari non hanno ancora visto 1 euro. Ma soprattutto non hanno ricevuto risposte alle numerose istanze presentate agli organi competenti.

L’ennesima presa in giro di una Giunta Regionale, populista e demagogica, che dimostra ancora una volta di perdersi in parole e proclami anziché mettere in campo misure concrete per gli interessi dei calabresi.

Detto ciò, vogliamo “pensare” che questi ritardi siano dovuti alla solita burocrazia che attanaglia da sempre non solo la Calabria ma l’Italia intera, e chiediamo, dunque, alla Presidente Santelli di fornire immediatamente informazioni sulle tempistiche dell’erogazione del contributo.

Le famiglie e gli studenti calabresi meritano risposte certe, a maggior ragione in tempi così difficili nei quali in tanti hanno perso il loro posto di lavoro a causa dell’emergenza sanitaria.

Questo contributo economico darebbe una boccata di ossigeno notevole per far fronte alle spese e agli impegni contrattuali che sono rimasti tali nonostante la pandemia.

FGS Calabria