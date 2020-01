Fiele Travaglio

Ancora una volta questo vergognoso personaggio per attaccare la memoria di Craxi (per lui colpevole di essere amico di Berlusconi, che compì il delitto di licenziarlo dal Giornale) ha perfino definito l’affare Achille Lauro e poi Sigonella come “il delitto di un presidente del consiglio che ha salvato un criminale, Abbu Abbas, colpevole di avere assassinato un ebreo americano”. Poco importa a questo altezzoso e presuntuoso personaggio di ricordare che la trattativa con il “criminale” portò alla liberazione di tutti i passeggeri della nave. Poco gli importa che per tenere fede a un impegno, frutto di un accordo, il presidente Craxi abbia addirittura fatto circondare i marines americani che non potevano dettar legge in territorio italiano. Per questo omuncolo l’unica cosa importante é continuare a vomitare fiele sul leader socialista e fare il mezzobusto dalla (ex) graziosa Gruber. A pagamento.