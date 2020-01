Filippo Lentini, serietà e impegno per il socialismo e i lavoratori

Nacque a Favara il 23 febbraio del 1925 in una famiglia di modesti artigiani. Dopo avere frequentato le scuole elementari nel paese natìo venne ammesso nel convento di Baida, vicino Palermo. Presto però comprese di non essere fatto per il monacato, sicchè abbandonò il chiostro e iniziò gli studi universitari frequentando nell’Ateneo palermitano i corsi di Lettere fino alla laurea. Il suo primo contatto con la politica lo vide organizzatore del Partito d’Azione, ma da questo partito si allontanò resto mentre per acquistare una certa indipendenza economica indispensabile per il mantenimento della famiglia che intanto si era creato iniziava l’attività di dipendente comunale. Proprio allora Favara venne fortemente turbata per l’assassinio del sindaco socialista Gaetano Guarino. Nel 1943 Guarino si era iscritto al Partito socialista e ne era divenuto presto il maggiore rappresentante. Nel 1944 era stato nominato sindaco di Favara, ma di lì a un anno era stato costretto a dimettersi per contrasti con la Dc locale. Forte oppositore dell’assetto proprietario che caratterizzava il territorio di Favara, gravato dal feudo e collateralmente dalla mafia, aveva capeggiato le prime lotte contadine per l’applicazione dei Decreti Gullo e dato vita a una cooperativa agricola. Nella primavera del’46 , godendo di una grande fiducia degli elettori, era ststo eletto sindaco. Due mesi dopo, però, la mano di un sicario, rimasto poi sconosciuto, l’aveva strappato alla famiglia e ai lavoratori.

Filippo Lentini decise allora di scendere in campo e si candidò in nome del Partito Socialista Italiano alla direzione del comune. Non fu una impresa facile per la forte influenza che la mafia esercitava su molti elettori, ma Lentini riuscì a superare ogni ostacolo. Presto però la resistenza di gruppi interessati a rovesciare la situazione ebbe successo e nel 1948 determinò la crisi dell’amministrazione. Per nulla scoraggiato Lentini ripresentò la propria candidatura, vincendo le elezioni con una lista grintosa che raccolse un gran numero di voti.

Convinto come Guarino e tutti i socialisti che il feudo era il nemico primo del progresso, capeggiò le lotte contadine nell’occupazione delle terre dei Notarbartolo, e per questo conobbe il carcere. Rimesso in libertà, riprese l’attività di amministratore, che si protrasse poi fino al ’58, quando, presentatosi nuovamente candidato, venne sconfitto. Minacce espresse nei suoi confronti da gruppi mafiosi indussero i dirigenti regionali del partito ad allontanarlo per qualche tempo da Favara. Nel ’51 Lentini venne inviato a Ragusa per appianare divergenze pericolosamente emerse nel partito tra opposti gruppi, e in provincia svolse con abilità e saggezza una fruttuosa azione chiarificatrice e pacificatrice, fin quando un altro agrigentino, Vito Raja, e un messinese, Giovanni Barbera, vennero a sostituirlo. Nel 1955 presentò la propria candidatura all’ARS e venne eletto con 9.473 preferenze su 32.237 voti di lista.

L’elezione venne riconfermata nel ’59 con 8.260 pref. su 30.315 voti di lista. Nel corso della legislatura il gruppo parlamentare socialista lo designò all’Assessorato all’Amministrazione civile e successivamente ai LL.PP. Ancora una volta venne eletto all’ARS nel ‘63 con 15.705 pref. su 28.627 di lista, nel ’67 con 16.260 pref. su 31.870 di lista. Dal giugno al settembre del ’67 fu vice-presidente dell’ARS. Alla regione si interessò soprattutto dei bisogni dell’agricoltura. Nel ’72 tentò di passare al Senato e presentò la propria candidatura nel collegio di Agrigento, ma non venne eletto. Rimase tuttavia ai livelli alti della politica. Fece parte del Comitato centrale del partito, fu presidente dell’Ente regionale di sviluppo agricolo, consigliere comunale ad Agrigento e segretario provinciale del Psi.

La politica non fu l’unico campo dei suoi interessi, anche se rimase sempre prevalente: fin dalla prima giovinezza, infatti, amò molto lo sport e in riconoscimento della passione sportiva sempre manifestata fu Presidente della Lega Sicula e vice Presidente della Lega nazionale dei dilettanti. A 83 anni, nel 2002, sostenuto dai Socialisti uniti e dalla Margherita, ripresentò la propria candidatura a sindaco di Favara, ma non ebbe successo. Si ripresentò poi con diversa fortuna in coalizioni servendo ancora il suo paese fino al 2008. Il primo novembre del 2009, trovandosi a Cannatello, una frazione di Agrigento, morì.

Giuseppe Miccichè