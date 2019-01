“Stati Uniti d’Europa. Verso la Rosa nel Pugno”. Un cantiere riformista

Si terrà a Firenze, sabato 26 gennaio, il convegno “Stati Uniti d’Europa. Verso la Rosa nel Pugno”, presso il Palazzo dei Congressi (Villa Vittoria, Piazza Adua 1) alle ore 10.30. Socialisti, radicali, democratici, sindaci civici, accademici e rappresentanti dell’associazionismo, anche in vista delle prossime elezioni europee, regionali e amministrative, si riuniranno per discutere di un cantiere europeista e riformista che fronteggi il preoccupante nazionalismo che cresce in tutta Europa.

Interverranno, tra gli altri: Riccardo Nencini, Maurizio Turco, Pia Locatelli, Sergio Pizzolante, Fabrizio Cicchitto, Niccolò Rinaldi, Silvia Colombo, Enrico Maria Pedrelli, Francesco Pasquali, Angelo Zubbani.