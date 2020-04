Fitch, le tensioni politiche portano al taglio del rating Italia

Fitch ha tagliato il rating dell’Italia portandolo da ‘BBB’ a ‘BBB-‘, considerando l’outlook stabile. Lo ha reso noto l’agenzia di rating internazionale in un comunicato sottolineando che la prossima data di revisione del rating per l’Italia è programmata per il 10 luglio 2020.

Secondo l’Agenzia Fitch: “Il taglio al rating riflette il significativo impatto della pandemia Covid-19 sull’economia italiana”.

Le valutazioni di Fitch non sorprendono e ci ricordano quelle fatte qualche giorno fa dall’Ufficio Parlamentare Bilancio. Infatti, secondo gli esperti di rating dell’Agenzia, il Pil in Italia calerebbe dell’8% nel 2020 ed il rapporto debito/pil salirebbe al 156%. Nel report dell’agenzia si legge: “Con un ‘contenimento’ dell’epidemia entro il secondo semestre in Italia si dovrebbe registrare una ripresa relativamente forte nel 2021. In caso di una secondo ondata di contagi e con un nuovo lockdown le stime sarebbero ancora più basse nel 2020 e nel 2021”.

Secondo Fitch, il rapporto debito/pil quest’anno aumenterà di circa 20 punti percentuali, attestandosi al 156%. Nel documento di Fitch, si legge: “Il rapporto debito/pil si stabilizzerà a questo livello molto elevato nel medio termine”.

Sui rischi di sostenibilità del debito, l’Agenzia di rating ha dichiarato: “L’Italia ha dimostrato un’ampia coesione politica durante le prime settimane della pandemia di Covid-19, come si è registrata nella maggior parte dei paesi sviluppati. Tuttavia nelle ultime settimane sono riemerse tensioni politiche e riteniamo che le tensioni politiche si intensificheranno man mano che le misure del lockdown si allenteranno gradualmente”.

Sul rapporto con l’Unione Europea, Fitch ha rilevato: “Finora le decisioni a livello europeo su come affrontare le conseguenze economiche della crisi sanitaria sono politicamente un argomento sensibile in Italia. Sembra che il governo italiano abbia accolto con favore la conclusione del vertice, ma è probabile che persistano differenze politiche tra i partiti politici italiani sull’uso del Mes e le divergenze tra gli Stati membri dell’Ue circa il finanziamento del Recovery Fund”.

Tutto questo significherebbe la presenza di una preoccupante spada di Damocle sull’aumento dello spread nella collocazione dei titoli pubblici.

A questo punto diventa di cruciale importanza il Def che sta elaborando il Ministero dell’Economia. La commissione Parlamentare al bilancio è già al lavoro con le audizioni.

Eugenio Gaiotti, il capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, in audizione sul Def, ha affermato: “È condivisibile la valutazione espressa nel DEF, secondo cui l’economia avrà bisogno di un adeguato periodo di sostegno e rilancio, durante il quale politiche di bilancio restrittive sarebbero controproducenti. Allo stesso tempo, come sottolinea il Documento, non va trascurata l’elaborazione di una strategia di lungo periodo dalla quale dipende anche la riduzione del rapporto tra debito pubblico e Pil. Le prospettive macroeconomiche presentate nel Def sono coerenti con il quadro di crisi per l’emergenza Coronavirus con una forte contrazione del Pil, dell’attività industriale ma, in questa fase, tutte le previsioni del Def e nostre sono soprattutto analisi di scenario. Il ventaglio delle valutazioni formulate dagli osservatori nelle attuali circostanze è eccezionalmente ampio, rilevando le incertezze sulla durata della pandemia. Ogni valutazione dell’andamento delle finanze pubbliche è fortemente dipendente dall’evoluzione dell’economia. Circa metà dell’aumento del peso del debito nell’anno in corso è dovuto all’effetto meccanico dato dalla caduta del prodotto al denominatore; la sua diminuzione prevista per il 2021 dipende dall’intensità del recupero atteso dell’attività.

Il Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia ha proseguito: “Il rapporto tra il debito e il PIL, già molto elevato prima della pandemia, aumenterà a seguito della contrazione del prodotto, dell’operare degli stabilizzatori automatici e delle necessarie misure discrezionali adottate per fronteggiare le conseguenze della crisi”.

Il presidente dell’Upb, Giuseppe Pisauro, nel corso dell’audizione sul Def, ha affermato: “La scelta di eliminare le clausole Iva rende più trasparente e credibile il quadro di finanza pubblica. Il disavanzo e il debito che si creano come conseguenza della disattivazione delle clausole non corrispondono a uno spazio costituito per nuove politiche ma di fatto riflettono la dinamica delle politiche adottate in passato. Serviranno quindi scelte di priorità per garantire la graduale riduzione del debito seppure in un ambito di stabilizzazione dell’economia. Nel medio termine l’economia italiana appare circondata da una incertezza senza precedenti e rischi prevalentemente orientati al ribasso: rischi sanitari di una ulteriore recrudescenza dell’epidemia COVID-19; rischi di un più marcato deterioramento del contesto internazionale; rischi di nuove tensioni finanziarie quando si allenteranno gli stimoli fiscali e monetari. Le stime del governo si basano sulla ripresa dell’attività a partire da maggio e nessuna recrudescenza dell’epidemia: questa previsione ha un rischio molto rilevante”.

Le autorevoli dichiarazioni riportate, descrivono molto bene lo scenario socio economico in cui si sta muovendo l’Italia con tutti i rischi connessi. La ripresa del lavoro su cui si fonda la Repubblica Italiana è auspicata, al più presto possibile, da tutti gli italiani, soprattutto dalle fasce più colpite. Ma è anche auspicato da tutti gli italiani che l’epidemia del Covid-19 venga debellata e combattuta efficacemente, prima possibile, salvaguardando le vite umane. L’ottimo sarebbe poter riprendere al più presto possibile lo svolgimento sereno della vita quotidiana. Ma, le incertezze sono ancora troppo numerose e pericolose.