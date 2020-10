“Flautissimo” inaugura con quattro giovani talenti italiani

Il 24 ottobre, alle ore 18:00 e alle 21:00, al Teatro Palladium di Roma, prende il via la 22esima edizione di “Flautissimo – La città e il desiderio”, una produzione Accademia Italiana del Flauto, realizzata in collaborazione con Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e il sostegno della Regione Lazio.

Pur affondando le sue radici nella musica classica, anno dopo anno, la manifestazione ha rivolto il suo sguardo anche ai nuovi linguaggi dello spettacolo contemporaneo per presentare oggi, con la direzione artistica di Stefano Cioffi, un calendario fatto anche di teatro per tutte le età, musica d’autore e performance cross-disciplinary.

L’apertura del festival è affidata alle esibizioni di quattro importanti protagonisti dello strumento, i flautisti Silvia Careddu, Matteo Evangelisti, Adriana Ferreira e Riccardo Ghiani che, accompagnati al pianoforte da Francesca Carta, eseguiranno musiche di Schubert, Mozart, Beethoven, Jolivet, Arrieu, Gaubert, Debussy e Connesson.

Flautissimo continua con importanti nomi del panorama teatrale e musicale italiano. Il 25 ottobre, per la prima volta a Roma, Michele Sinisi porta in scena una personalissima versione di “Amleto”; il 7 novembre prima assoluta con una delle principali protagoniste del teatro contemporaneo, Maria Paiato, con “Tre piani” (dell’autore israeliano Eskhol Nevo), regia di Stefano Cioffi e creazioni musicali elettroniche dal vivo di Dario Felli. L’8 novembre il festival celebra il centesimo anniversario dalla nascita di Gianni Rodari con la messa in scena de “La torta in cielo”. A distanza di 10 anni dalla prima nella sala Santa Cecilia del Parco della Musica, Galatea Ranzi, accompagnata dalle musiche di Luigi Marinaro e Gabriele Coen, propone una vivida e schioppettante interpretazione di una delle storie più incantevoli dello scrittore.

Il 15 novembre in prima per Roma, “Amore non amore”, un viaggio sorprendente nel sentimento amoroso con le poesie di Franco Marcoaldi e le canzoni del repertorio classico napoletano interpretate da Peppe Servillo, accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano.

Il 21 e 22 novembre un’altra prima assoluta del festival: “Caligola in quarantena” di Guglielmo Poggi, astro nascente della cinematografia e del teatro italiano, che orchestra (insieme a Stefano Cioffi) uno spettacolo mirabile, catalizzante e catartico, che invita gli spettatori a ragionare su quale sia il limite tra il desiderio e i primi bagliori della follia.

Il programma di teatro e musica al Palladium, si chiude il 28 novembre con “Django Reinhardt, Il Fulmine a tre dita” con l’acclamato Giorgio Tirabassi che, insieme alle chitarre di Moreno Viglione e Gianfranco Malorgio e al violino di Mauro Carpi, porta sul palco la vita e le sonorità di colui che è stato uno dei più iconici chitarristi della storia.

Flautissimo si arricchisce con “Cerase”, spettacolo di teatro in bicicletta a ingresso gratuito, un nuovo format outdoor creato dal Collettivo Teatrale Nonnaloca, esperienza totalmente green che unisce la narrazione teatrale alla Natura.

Il 25 ottobre (con repliche il primo, il 15 e il 28 novembre sempre a mezzogiorno) nella Riserva naturale dell’Aniene le interpreti, insieme al pubblico, effettueranno un percorso in bicicletta di circa 40 minuti ascoltando una storia contenuta in un lettore mp3, che accompagnerà gli spettatori per tutta la durata pedalata.

Flautissimo prevede anche un ciclo di letture in collaborazione con la Biblioteca Vaccheria Nardi in cui si raccontano le strade e gli intrighi che hanno partecipato a costruire la culla di Romolo e Remo. Gli incontri, che vedranno protagonisti attori della giovane scena teatrale, proveranno a infondere un’atipica visione di Roma, sfruttando testi meno battuti e contemporanei.

Cinque appuntamenti, dunque, tutti previsti per mezzogiorno che verranno trasmessi in streaming in diretta dalla pagina social della biblioteca Vaccheria Nardi: il 28 ottobre Nicolas Zappa legge “Un marziano a Roma” di Ennio Flaiano; il 4 novembre, Irene Ciani legge “Che la festa cominci” di Niccolò Ammaniti: l’11 novembre Camilla Tagliaferri legge “Malafede” di Maurizio Cotrona; il 18 novembre Renato Civello legge “Roma vista controvento” di Fulvio Abbate; il 25 novembre Serena Sansoni legge “19” di Edoardo Albinati.