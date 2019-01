Foibe, da sempre una lettura parziale della storia

Leonardo Raito, polesano, docente di storia contemporanea a Padova, è uno dei più esperti studiosi italiani della resistenza e della guerra ai confini orientali, argomento che comprende anche la tragedia delle foibe. Fin dalla preparazione della sua tesi di laurea, realizzata con la supervisione anche di Raoul Pupo, ha seguito con attenzione il dibattito pubblico connesso agli eventi tragici dell’Istria e della Dalmazia su cui ha scritto libri, saggi e partecipato a convegni internazionali. Con lui abbiamo deciso di affrontare un tema che, negli ultimi giorni, dopo alcuni post dell’Anpi Polesine, sta facendo dibattere l’opinione pubblica italiana.

Perché sulle foibe si continua a disputare e a parlare di revisionismo, negazionismo?

Perché è un argomento che per anni è passato sotto traccia e che, a partire dagli anni novanta quando è entrato nel dibattito pubblico, si è prestato a un uso “politico” degli eventi, e come tale è divisivo, in quanto si dà alle foibe una lettura di destra o di sinistra. Così facendo si tende a offrire, volutamente, una spiegazione parziale della storia, lasciando da parte il cuore del problema.

E il cuore del problema qual è?

Il cuore del problema è che le violenze connesse alle foibe avvengono in un periodo, quello della seconda guerra mondiale, che è stato uno dei periodi in cui è stato estremizzato il concetto di violenza e sopraffazione. È avvenuto in un territorio in cui gli scontri nazionali erano fortemente esacerbati, in cui c’era stata una violenta occupazione da parte dell’esercito italiano e in cui si era successivamente organizzato un movimento partigiano a forte guida comunista, molto ideologizzato. Quello che vedo, anche in questi giorni, è che non si tengono in debita considerazione questi fattori che sono il contesto reale in cui avvengono gli eccidi passati alla storia con il nome di foibe. Tra l’altro non sono un fenomeno solo italiano.

Che cosa significa che non sono un fenomeno solo italiano?

I più importanti studi italiani e sloveni, fatti su basi documentarie ineccepibili attestano che, per 5.000 (qualcuno dice 8.000) italiani morti nelle foibe, ce ne sono almeno 15-20.000 slavi morti sempre nelle foibe. E sempre per mano dei partigiani titini.

La questione della pulizia etnica pertanto non è corretta?

No, la componente etnica pesò, ma non fu la sola. Gli eccidi delle foibe avvennero in due periodi ben precisi, il primo fu l’autunno 1943, dopo l’armistizio tra italiani e alleati. Si generò un vuoto di potere, poi occupato dai tedeschi, ma nella fase di interregno i partigiani comunisti cercarono di prendere il controllo del territorio ed arrestarono, processarono ed eliminarono 5-800 italiani che venivano considerati rappresentanti del potere fascista sul territorio. La seconda fase avvenne a primavera 1945, quando anche i tedeschi furono sconfitti e in quel vuoto di potere furono i partigiani comunisti ad abbandonarsi a pesanti episodi di violenza nei confronti degli italiani per costringerli ad abbandonare l’Istria.

Mi pare di capire che l’errore stia nel dare una versione parziale dei fatti.

È vero. Le foibe che colpirono gli italiani furono un combinato di più fattori. Un fattore di reazione al malgoverno e alla durezza del fascismo di confine, che si era tradotto in limitazioni di libertà, violenze di vario genere, repressioni e tentativi di assimilare alla cultura italiana civiltà slave considerate inferiori. Nel periodo della guerra fu invece l’occupazione italiana a far sentire il suo peso, con violenze e repressioni pesantissime, basti pensare a quanto successe a Podhum nel luglio del 1942 dove gli italiani fucilarono oltre 100 abitanti del villaggio che misero a ferro e fuoco. Puoi pensare che violenze del genere non suscitino reazioni e desideri di violenza? La reazione anti italiana si deve anche a questo, e qui c’è la componente etnica. C’è poi la componente ideologica, ovvero il desiderio di conquista del potere da parte dei partigiani comunisti sloveni e croati che, in una fase di vuoto, tendevano a eliminare tutti gli ostacoli si frapponessero al loro obiettivo.

E su Basovizza-monumento nazionale, che ne pensi?

Basovizza monumento nazionale è, in quanto tale, un luogo simbolo votato al ricordo della tragedia degli infoibamenti. Ma anche questo è un luogo divisivo, e sa perché? Perché a Basovizza, nel corso della guerra, furono fucilati molti partigiani, ne scrisse anche Nenni. Nella questione dei luoghi della memoria, può avere un valore simile a una Piazzale Loreto, in cui furono fucilati partigiani e portati poi i corpi del duce e dei gerarchi fucilati ed esposti a pubblico ludibrio. La cultura della violenza, che nella seconda guerra mondiale ebbe il suo culmine, non vedeva come corpo estraneo la vendetta.