Fondazione Zaninoni, una storia di cultura bergamasca e di Resistenza

Fondata il 1 maggio 2000 per ricordare l’imprenditore Angelo Jack Zaninoni, giunta ora al suo ventesimo anno di attività, doveva essere festeggiata con un evento ospitato all’Università di Bergamo, ma, a causa della situazione sanitaria, la giornata in suo onore a cui avrebbe dovuto partecipare come protagonista Giuliano Amato, relatore che ha accompagnato la Fondazione sin dai primi passi, è stata rimandata.

“Per non far cadere, tuttavia, nel dimenticatoio questo importante anniversario per la Fondazione e per tutta la cittadinanza bergamasca, abbiamo dato vita a due volumi che vogliono dimostrare la nostra presenza nell’assenza dei mesi della pandemia e di un lavoro, certamente a porte chiuse, ma non in isolamento”, ha detto Pia Locatelli, presidentessa della Fondazione e moglie di Zaninoni, bergamasca e già parlamentare socialista.

Nonostante l’evento online, su zoom, nonostante quest’ultimo anno, così difficile per la città di Bergamo, la Fondazione ha comunque voluto dare vita ad un progetto editoriale in due volumi, un po’ per raccontare tutto quello che è stato fatto, ma anche per ridare slancio a una città che più di tutti ha visto i lutti e le perdite a causa della pandemia.

Infatti il primo volume racconta le esperienze e i progetti di questi venti anni, mentre non a caso il secondo volume si concentra su riflessioni e conseguenze di questo Covid 19.

La pubblicazione, aperta con le parole del sindaco Gori e del rettore Remo Morzenti Pellegrini, chiusa con quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, racconta di un tempo sospeso. Venticinque riflessioni sullo scenario determinato dalla pandemia. Anche quella di Giuliano Amato, «padrino» della Fondazione.

