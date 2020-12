Nella sua lunga vita politica Rino Formica ha affrontato verifiche e rimpasti con giganti come Moro, Andreotti e Berlinguer, non ha mai lesinato espressioni dissacranti e oggi il vecchio dirigente socialista calibra di nuovo una delle sue pennellate: “Questa verifica somiglia ad una manfrina perché tutti sanno che non si può aprire una crisi mentre è in discussione il Bilancio dello Stato”. Così l’ex ministro del Psi in una intervista a la Stampa.

