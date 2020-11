Uno spiraglio di luce in una delle pagine più buie per la Calabria, l’elezione della reggina Antonella Polimeni, attuale Preside della Facoltà di Medicina e odontoiatria, a Rettrice della Sapienza.

È un messaggio di speranza vedere una calabrese e prima donna a ricoprire la massima carica accademica in uno degli Atenei più prestigiosi d’ Italia e d’ Europa. La notizia emerge in uno dei più momenti più complicati per la Calabria, travolta dall’ondata pandemica e dagli scandali scaturiti dalla cattiva gaestio politica e commissariale dell’emergenza sanitaria in corso.

Un Augurio di buon lavoro alla neo Rettrice e ad maiora.

Francesca D’Ambra

vice Segretario Nazionale PSI