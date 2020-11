Rispetto per i Comuni, rispetto per i Calabresi

Il tentativo del Premier Conte di ridimensionare “la marcia su Roma” dei Sindaci calabresi per rivendicare i diritti di questa Terra, convocando una piccola delegazione ANCI è inaccettabile.

Così facendo, il Premier mortifica il costante impegno dei primi cittadini che, soprattutto dall’inizio della pandemia, sono le uniche istituzioni presenti sui territori e sensibili alle esigenze dei cittadini.

Costituzionalmente parlando, è un OLTRAGGIO che i suoi “Ufficiali di Governo” restino inascoltati.

L’ANCI non deve accettare per rispetto dell’operato dei colleghi perché i nostri Sindaci sono l’unica garanzia che lo Stato, in Calabria, c’è!

Il concetto di Patria parte dai Comuni…dunque, rispetto per i Sindaci e per tutte/i calabrese/i!

Francesca Rosa D’Ambra