I socialisti sono con i sindacati che hanno lanciato l’allarme con un appello: De Pascale porti le istanze dei lavoratori alle Istituzioni.

Il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia deve attivarsi a favore dei lavoratori del Parco della Standiana: circa 500 stagionali sono rimasti senza aiuti perché fra i beneficiari dei 600 euro non ci sono le aziende riconducibili a parchi divertimento. Quindi, pur avendo diritto di usufruire del bonus in quanto stagionali, questi lavoratori sono stati tagliati fuori e, se il problema non verrà risolto, non potranno ricevere l’ammortizzatore neanche dopo la proroga della misura.

I sindacati si sono già mossi a sostegno dei lavoratori stagionali, ma INPS e Ministero del Lavoro non hanno ancora risolto questo nodo.

È dall’inizio dell’emergenza che noi socialisti chiediamo che nessuno venga lasciato indietro, per questo accogliamo l’appello dei sindacati e chiediamo a De Pascale di ascoltare i lavoratori dimenticati, affinché anche loro possano ricevere, come è loro diritto, il bonus dei 600 euro e possano guardare al futuro con maggiore serenità.

Francesco Pitrelli

Segretario