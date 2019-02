Francia. Cimitero ebraico profanato in Alsazia

Nuovo atto antisemita in Francia. Il cimitero ebraico di Quatzenheim, un villaggio di 800 abitanti situato a circa 20 km ad ovest di Strasburgo, è stato profanato nella notte di martedì. Lo ha reso noto Sylvain Waserman, vicepresidente dell’Assemblea nazionale francese e deputato eletto con la Republique En Marche nel Bas-Rhin.

In un comunicato, Waserman, che è stato sindaco della città tra il 2008 ed il 2017, ha detto: “Con profonda tristezza ho appreso che questa notte le tombe del cimitero ebraico di Quatzenheim, che c’è dal 1795, sono state profanate e coperte con svastiche”.

L’atto arriva a poco più di due mesi di distanza dalla dissacrazione del cimitero ebraico di Herrlisheim, avvenuta a dicembre nel Basso Reno, e a poche ore dalle manifestazioni contro l’antisemitismo organizzate a Parigi e in altre città della Francia dai partiti politici in risposta all’escalation di azioni antisemite nel paese.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, arrivato nel cimitero assieme al ministro dell’Interno, Christophe Castaner, con il capo coperto da un kippah, ha detto: “Ci saranno degli atti, delle leggi, li puniremo. Chi ha fatto questo non è degno della Repubblica. Sono venuto qui per testimoniare della solidarietà della nazione, del nostro senso di vergogna, della nostra determinazione a lottare contro l’antisemtismo in tutte le sue forme”.

I media francesi hanno riferito che Macron ha ascoltato in silenzio la preghiera per i defunti pronunciata dal gran rabbino di Francia Haim Korsia e ha poi deposto un sasso su una delle tombe profanate, come vuole la tradizione ebraica. Macron ha anche lasciato una rosa bianca sotto il memoriale per i deportati. Il presidente si è infine intrattenuto con diversi esponenti della comunità ebraica locale presenti nel cimitero.

Nel frattempo, è stato fermato il principale sospettato dell’aggressione al filosofo ebreo Alain Finkielkraut durante la 14esima giornata di mobilitazione dei gilet gialli a Parigi. L’uomo, barba rossa e foulard intorno al collo, è quello che appare più a lungo nel video sull’aggressione antisemita. E’ stato fermato a Mulhouse, nel Haut-Rhin, la sua città di origine. Per lui è scattato il fermo nel quadro delle indagini avviate dalla procura di Parigi il 17 febbraio per il reato di ingiuria in pubblico su base religiosa, razziale, etnica o nazionale.

Secondo un’informazione di ‘Le Parisien’, questo venditore di cellulari, 36 anni, padre di cinque figli, è un convertito all’Islam. Sarebbe stato individuato dai servizi nel 2014 in quanto presente negli ambienti radicali islamisti ma non seguito nel quadro del FSPRT (file di segnalazione per la prevenzione delle radicalizzazioni terroristiche). Il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, lo avrebbe individuato come ‘il principale autore delle ingiurie’ contro Finkielkraut. Il filosofo al momento ha scelto di non sporgere denuncia.

E’ preoccupante l’ondata antisemita che sta attraversando tutta l’Europa. I nuovi antisemiti, in Francia, non indossano le camicie nere e non portano la svastica, ma indossano i gilet gialli. Così fanno ricordare i lupi che perdono il pelo ma non il vizio. Il giallo, colore di bandiera del M5S, ha confuso le idee a Luigi Di Maio e a Di Battista, i quali hanno creduto di poter fare un’alleanza con il movimento francese che ha adottato lo stesso colore come simbolo. Anche in questo si è sbagliato il movimento dei penta stellati manifestando sprovvedutezza? Che i gilet gialli fossero un movimento di violenti si era già visto prima dell’incontro che ha provocato una crisi diplomatica tra Italia e Francia. I pentastellati se ne sono accorti solo adesso che i gilet gialli sono un movimento violento di estrema destra, dopo aver cercato di imbastire una alleanza respinta dagli stessi facinorosi francesi.

Le manifestazioni civili e silenziose che stanno sfilando per la Francia contro la violenza antisemita, sono una legittima e pacifica reazione. Per solidarietà, tutti gli europei che credono nei principi di fratellanza e solidarietà umana dovrebbero organizzare manifestazioni di protesta contro il riemergere del fenomeno razzista.