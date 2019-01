L’ 11 gennaio scorso è venuto a mancare all’effetto dei suoi cari e dei tanti amici e compagni che lo hanno conosciuto Vincenzo Piluso “agronomo e socialista”. Così hanno voluto scrivere i familiari di Vincenzo nel manifesto che annunciava la sua scomparsa. E hanno fatto bene. Perché Vincenzo ha vissuto la sua vita all’insegna del lavoro, della famiglia e del socialismo, di cui è stato autorevole rappresentante nel suo Comune di nascita e nella provincia di Cosenza.

Protagonista di tante battaglie socialiste, è stato un punto di riferimento per tanti compagni, soprattutto dopo il ‘92, quando, disgregatosi il vecchio PSI, si è dedicato, senza risparmio di energia e con la sua coinvolgente passione politica, alla costruzione del SI, dello SDI e del PSI, impegnandosi a difendere i valori della libertà, della democrazia e della solidarietà nei quali, da socialista, ha sempre creduto e per i quali si è sempre battuto. I socialisti di Cosenza e della Calabria lo ricordano con profondo affetto e gratitudine per quello che ha saputo dare alla sua terra ed al nostro Partito. Grazie Vincenzo.

Franz Caruso

Segretario Provinciale PSI Cosenza