Apprezzo molto che la Prof.ssa Fabiano, professionista stimata e riconosciuta da tutti come voce libera ed autorevole nel panorama politico e culturale della Calabria, abbia pensato a me come candidato Sindaco della città di Cosenza. La ringrazio, in modo particolare, perché lo ha fatto partendo da un’ analisi lucida e lungimirante, che condivido, della grave situazione politica, economica e sociale che vive il Paese, la nostra Regione e, per quello che ci riguarda, la città di Cosenza.

Ci sarà modo e tempo per approfondire le gravi emergenze che oggi investono la nostra città- prosegue Franz Caruso- che, mai come in questo momento, ha bisogno di una pesante terapia d’urto idonea ad affrontare i problemi e dare ad essi risposte concrete e risolutive. Mi limito, per ora, a ringraziare la Prof.ssa Fabiano per la stima che pubblicamente mi ha manifestato e che ricambio. Colgo l’occasione per ringraziare anche le tante persone, semplici cittadini, professionisti, imprenditori ed amministratori pubblici che, è vero, da tempo, ed ancora di più in queste ore, mi invitano a scendere in campo. La scelta non è facile anche se la sfida è esaltante. Certo, non la farò da solo ma insieme a tutti quelli che in modo appassionato e disinteressato vorranno contribuire alla crescita della città.

Un fatto è certo nessuno, né tantomeno il sottoscritto, può tirarsi fuori da un impegno e da una responsabilità che mai come in questo momento la città chiede ad ognuno di noi.

Franz Caruso

Direzione Nazionale PSI

Segretario federazione Psi Cosenza