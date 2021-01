Frattamaggiore, la storia di Ciro, che preferì la pizza alla camorra

Frattamaggiore è un comune del Napoletano di cui senza ombra di dubbio si occupa più la cronaca nera che non quella enogastronomica. Trentamila abitanti, povertà diffusa e la camorra come unica via per tirare avanti fino alla fine del mese. E’ qui che nasce Ciro Di Maio nel 1990. Mamma casalinga, papà che oscilla tra lavoretti senza futuro e le sirene della malavita organizzata, sorelle che si portano a casa il lavoro da calzolaie per pagare le bollette. Ciro cresce qui, senza immaginarsi un futuro diverso. Le sue prime esperienze nel lavoro sono a 14 anni, poi si iscrive all’Alberghiero, ma a 18 anni lascia gli studi e inizia a lavorare. Il rischio che la Camorra lo inglobi è sempre molto alto e il padre Eugenio “Geggè” lo sa bene a causa del suo passato, ma con tutte le sue forze, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, è riuscito ad abbandonare quel modo per fare crescere i suoi figli lontano dai soldi facili, del pizzo da pagare e dalle minacce, abbracciando la fede e l’estrema povertà.

Nel 2015 la svolta della vita di Ciro, un vero e proprio riscatto sociale. Trova per caso un lavoretto a Brescia da pizzaiolo per la catena “Rossopomodoro”, che ha aperto uno spazio a ridosso del cinema multisala cittadino, a due minuti dal casello autostradale. È l’inizio di un’avventura che il giovane napoletano non può neanche immaginare. La catena decide di lasciare la gestione in mano a sei soci, tra di loro c’è anche Ciro, che si era distinto tra tutti per il suo impegno. A poco a poco compera le quote degli altri, aiutato anche da un manager che di nome fa Eugenio, come il padre. E riesce poi a riassumere tutti i colleghi di lavoro che rischiavano di rimanere a spasso.

È così che è iniziata l’avventura di “Pizza Madre” (in tempi pre Covid naturalmente), il suo locale a Brescia che oggi impiega una quindicina di persone ed è noto per la veracità delle sue pizze, ma anche per il suo menù alla carta di alta cucina. “Ci amano perché rappresentiamo la tradizione napoletana della buona cucina”, dice Ciro. In menù ha la pizza verace, ma anche il “battilocchio”, la pizza fatta da un impasto fritto nell’olio bollente e subito servito avvolto in carta paglia. “Utilizziamo ingredienti semplici, ma tutti freschi e selezionati. Anche per questo abbiamo ottenuto la fiducia di alcuni calciatori del Brescia Calcio, che mi chiedono dopo le partite o in certe occasioni speciali di cucinare per loro”.

Il passaparola è la miglior arma, tra le altre anche la modella italo-ungherese Eva Henger è stata da lui e per una sera si è messa a cucinare pizze, usando i presidi che Ciro dona a tutte le sue pizze. Solo per citarne alcuni: Olio Dop, Mozzarella di Bufala Campana dop, pomodorino del Piennolo, Ricotta di Bufala omogeneizzata e Porchetta di Ariccia Igp. Alla fine, però, l’elemento vincente è sempre la pasta. “Scegliamo ogni giorno il livello esatto di idratazione, in base all’umidità della giornata”, spiega. “Ne esce un impasto molto lievitato, morbido, idratato. Seguiamo la tradizione anche nelle forme. Odio le pizze rotonde e realizzate come fossero un programma di un computer. Le pizze devono avere le orecchie e se c’è più pomodoro da una parte è perché usiamo pomodori veri, non salsine che si spalmano omogeneamente. Noi siamo veraci, e anche le nostre pizze devono esserlo”.

Andrea Malavolti