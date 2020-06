Frittata con patate e flamenco, la ricetta online di Anna Maria Piccoli

Un’attrice, un attore, la poesia di un mostro sacro, libri, avanguardie, un basso elettrico, una tromba, una chitarra, un piano, pietre miliari del cinema, ricordi personali e una frittata cucinata per l’occasione.

Sono questi gli ingredienti che Anna Maria Piccoli, rigorosamente in cucina, miscelerà per sei puntate in “Anarchy in the U Kitchen – Cucina è cultura”, accompagnata da un nutrito gruppo di amici musicisti e attori insieme a uova, pasta, olio, cipolle e parecchia fantasia.

L’appuntamento è per sabato alle ore 15:00, sui canali social del Teatro Villa Pamphilj, https://www.facebook.com/TSVCorsini/, canale Youtube Teatro Villa Pamphilj, con il menù della terza puntata che prevede “Frittata di patate alla Hikmet con tapas di basso e chitarra flamenca”.

Gli ottimi padroni di casa, Anna Maria Piccoli (ai fuochi) e Carlo Amato (al basso) ospitano le letture di Andrea Satta e le corde della chitarra classica di Enrico Biciocchi, con citazioni e mondi tratti da Miguel De Cervantes, Manuel Vasquez Montalban, Nazim Hikmet.

Prossimi appuntamenti, sabato 20 giugno, con la “Frittata di pasta con i broccoletti avanzati alla Walcott con rinforzo di doppio basso elettrico”. Citazioni e mondi tratti da Karen Blixen, Ludovico Ariosto e Derek Walcott. Sabato 27 giugno, la ricetta sarà “Uovo nel buco e caffè della Peppina con fantasia percussiva”. Citazioni e mondi tratti dal mondo delle favole e dal pozzo del Piccolo Coro dell’Antoniano. Si chiude sabato 4 luglio con la “Frittata di piselli alla Belli con contorno di basso e tastiere”.

Anna Maria Piccoli è un personaggio poliedrico, trasgressiva bassista punk e performer nei favolosi anni ’80, ha trascorso tutta la sua vita professionale a organizzare spettacoli e a fiancheggiare artisti di ogni genere e livello, La sua grande passione è fare le frittate, non importa dove e con cosa.

Carlo Amato, bassista, arrangiatore e compositore, è uno dei fondatori e membri storici del gruppo musicale Tetes de Bois.

Redazione Avanti