FRONTE APERTO

Ultimo giorno di consultazioni targate Draghi. Si riconfermano le voci di queste ore da parte dei partiti, arriva l’ok di Italia Viva e di Leu che però chiede Fisco più equo, mentre Fdi ribadisce il suo No.

Ma in sostanza Leu si accoda alle decisioni dei suoi alleati dell’Esecutivo del Conte Bis. “Abbiamo riconfermato la nostra disponibilità ad accogliere l’appello del Presidente Mattarella e proseguire l’interlocuzione. Auspichiamo che con PD e M5s si possa concordare un atteggiamento univoco. Daremo una valutazione complessiva dopo che il presidente incaricato avrà fatto le ulteriori fasi”. È quanto ha affermato il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera dei Deputati Federico Fornaro, al termine delle consultazioni con il Presidente incaricato Mario Draghi. “Ci siamo soffermati solo sulla parte programmatica. Ci riserviamo di fare le nostre scelte quando avremo un quadro chiaro”. Lo ha aggiunto la senatrice Loredana De Petris, rispondendo alla domanda sul possibile ingresso della Lega nell’esecutivo.

Proprio sul fronte del Conte bis, arriva l’indiscrezione di una probabile candidatura dell’ex presidente del Consiglio alle elezioni suppletive a Siena, ma l’ex Ministra Maria Elena Boschi non risparmia un’ennesima stoccata e fa sapere che questa “francamente non è la priorità del Paese”.

Nonostante il suo No Giorgia Meloni, ha chiesto al presidente incaricato, Mario Draghi, di non utilizzare più i dpcm e di abolire il cashback e la lotteria degli scontrini.

Lungo discorso invece da parte di Zingaretti che ribadisce che il suo Partito resterà fedele al rapporto con i cinque stelle, poi si dice “alternativo alla Lega” e rimarca il problema della sconfitta del 2018.

Mentre Berlusconi guida la delegazione degli Azzurri alle consultazioni e conferma che “Forza Italia appoggia il Governo per il bene del Paese”.

Tra le novità di oggi sulle intenzioni del Governo di Draghi c’è anche la possibilità di vaccinare gli insegnanti. Per accelerare il piano vaccinale “a breve” dovrebbero arrivare dalla Ue “novità positive” per quanto riguarda i contratti con le ditte produttrici, mentre sul piano interno occorre lavorare sulla logistica per la loro somministrazione più rapida, avrebbe spiegato l’ex banchiere alle forze politiche. Indicando negli insegnanti e nel personale scolastico delle categorie prioritarie a cui somministrare i vaccini, mentre andrebbe implementato l’uso dei tamponi rapidi tra gli studenti.

Per i Cinque Stelle ha parlato il capo politico Crimi che ha spiegato il sentore del momento per i movimento, “La transizione energetica e ambientale. Abbiamo insistito – ha detto – sull’idea di un super-ministero che coordini tutti gli investimenti indirizzati in politiche che mettano l’ambiente come filtro dell’attività. Abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che si stia immaginando quale sia l’assetto istituzionale che possa adeguarsi a questo approccio. E ci ha raccontato che è andato a verificare l’esperienza francese” sul super-ministero per le politiche ambientali”. Sul Mes Vito Crimi è stato cauto, senza lanciare ultimatum che sarebbero stati difficilmente rinnegabili nel giro di pochi giorni. “Una misura come il Mes – ha detto – va fatta se c’è un piano, una convenenza economica e non ci sono. Infatti da Draghi il Mes non è stato minimamente elencato come punto dell’azione di governo”.