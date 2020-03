FRONTE EUROPEO

Nuove stanziamenti per affrontare l’emergenza del coronavirus. Una somma destinata non solo all’emergenza sanitaria ma anche per il sostegno dell’economia. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri riunito in via straordinaria nella mattinata. Il governo, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, “ha messo a disposizione una somma straordinaria 25 miliardi di euro consapevoli delle difficoltà che il Paese sta affrontando per questa emergenza”.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì, il voto in Aula sullo sforamento di bilancio del rapporto tra debito/pil contando anche della disponibilità già manifestata dalll’Europa. Intanto il governatore della Lombardia Fontana chiede la chiusura totale. Un zona rossa per tutta l’Italia con il divieto assoluto di spostamenti e con la chiusura degli esercizi commerciali. “Non affidiamoci – è la risposta di Conte – alle reazioni emotive. Manteniamo sempre il coordinamento con governi territoriali” per valutazioni e decisioni. Infine Conte si è detto “lieto del clima che si sta definendo a livello europeo”. Il commissario europeo Gentiloni infatti ha ribadito che in questo “momento straordinario”, dalla Ue devono arrivare “politiche di bilancio coordinate che consentano ai Paesi di prendere iniziative straordinarie”. “Abbiamo ricevuto ieri una lettera del ministro Gualtieri, che aumenta le richieste per una spesa aggiuntiva”; è il momento di “impegnarsi e non quello di guardare ai decimali”. Per Gentiloni, per fronteggiare le crisi aziendali serviranno anche aiuti pubblici, quindi “andrà ritoccata qualche regola Ue”.

“L’aiuto dell’Ue nella gestione della crisi economica legata all’emergenza coronavirus – scrive il segretario del Psi Enzo Maraio sulla sua pagina facebook – è fondamentale. L’Europa sta manifestando di essere al fianco dell’Italia: lo dimostra l’autorizzazione ad aumentare il deficit del nostro paese consentendoci di mettere in campo subito risorse per 25 miliardi di euro e il fondo di 25 miliardi annunciato ieri dalla Presidente della Commissione Ue. Ulteriori risorse si possono acquisire rimodulando la spesa dei fondi Ue: ci sono identici programmi di finanziamento attuati dalle programmazioni regionali e da quella nazionale. Fare una scrematura e mettere a sistema tutta la programmazione consentirebbe – conclude Maraio – di mettere in campo ulteriori risorse per le famiglie e le imprese senza togliere fondi e risorse alle regioni del mezzogiorno”.

Misure chieste anche dal presidente del Psi Riccardo Nencini: “L’esplosione dell’epidemia in tutto il continente – ha scritto il senatore socialista in un post su Facebook – obbliga l’Unione Europea ad assumere, ora, misure straordinarie”. “Presto le zone di sicurezza si diffonderanno ovunque, dalla Francia alla Germania, i luoghi di lavoro si svuoteranno, la sanità dovrà fronteggiare situazioni sconosciute. Servono gli Eurobond per fronteggiare la crisi economica ed una gestione unitaria europea dell’epidemia”.

Il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo che occorre per giustificare il movimento all’interno delle aree di sicurezza varate per il Coronavirus valido per tutto il territorio nazionale. Scarica il modulo per l’autocertificazione degli spostamenti