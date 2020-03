Fumetti: Romics d’Oro a Sara Pichelli per Spider-Man da Oscar

Sara Pichelli, disegnatrice di Miles Morales, lo Spider-Man afro-americano creato da Brian Bendis, protagonista di avventure ambientate nell’universo Ultimate della Marvel, e del cartone animato “Into the Spider-Verse”, Oscar 2019, riceverà il Romics d’Oro nel corso della 27esima edizione di Romics, che si terrà alla Fiera di Roma dal 30 maggio al 2 giugno prossimi.

Nata ad Amatrice (Rieti) nel 1983 e cresciuta a Porto Sant’Elpidio nelle Marche, Sara Pichelli si appassiona fin da piccola al disegno. A 19 anni si trasferisce a Roma per studiare Lingue orientali ma, quando entra in contatto con la Scuola internazionale di Comics della Capitale, agli studi di cinese preferisce i cartoni animati frequentando il corso di animazione tradizionale e in 3D.

Dopo il diploma, lavora nel mondo dell’animazione come storyboarder e character designer, e prende parte alla produzione del film “Winx Club – Il segreto del regno perduto”.

Successivamente lavora come assistente di David Messina (Star Trek per la IDW Publishing), ed Elena Casagrande, che hanno disegnato centinaia di tavole per il mercato dei comics made in Usa.

Nel 2008 la svolta: arriva in Italia il talent scout della Marvel, C.B. Cebulski, per uno dei suoi Chester Quest, cioè dei tour mondiali alla ricerca di nuovi talenti. Sara partecipa e viene selezionata tra dodici vincitori.

Inizia così la sua carriera per la Marvel Usa, disegnando per varie testate tipo Fantastic Four, Eternals, X-Men Manifest Destiny: Dazzler, Runaways, New X.Men: Pixie, e Namora, sino a Ultimate Comics, quando le affidano l’incarico di realizzare graficamente il nuovo Spider-Man, cioè Miles Morales, un ragazzino afroamericano incarnazione dell’America del presidente Obama.

Molto lontano, e non solo per il colore della pelle, da quel Peter Parker che per primo ha indossato i panni del Tessiragnatele nello Spider-Verse della Marvel, il Miles di Sara è estremamente cinematografico, soprattutto nei combattimenti.

I movimenti di questo nuovo Spider-Man, infatti, sono plastici, molto coreografici, più ispirati alla capoeira e al parkour, che a una scazzottatura tradizionale tra buoni e cattivi, magari con grande esibizione di arti marziali.

Nel settembre 2011, Sara Pichelli vince un Eagle Award e un Harvey Award; nel 2012 due Stan Lee awards; mentre nel 2014 è stata inserita tra le nuove Marvel Young Guns, ovvero quel ristretto gruppo di giovani talenti su cui l’editore investe oggi convinto che saranno le grandi star dei comics di domani.

Dopo anni trascorsi a disegnare tavole, il botto arriva l’anno scorso: dal fumetto di Miles Morales è stato tratto il film “Into the Spider-Verse”, diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, che ha vinto l’Oscar 2019 al miglior lungometraggio d’animazione. Sara Pichelli, unica italiana nominata, ha fatto parte del team dei disegnatori occupandosi, ovviamente, di Miles.

L’anno scorso, Sara ha abbandonato Ultimate per dedicarsi al Peter Parker originale, protagonista di una storia in cinque parti ambientata in una linea temporale alternativa. La mini serie, che in Italia viene pubblicata in contemporanea con gli Stati Uniti, si dovrebbe concludere nei prossimi mesi, rinvii e ritardi permettendo.

Al momento, Sara Pichelli, oltre a insegnare nella Scuola internazionale di Comics di Roma, è a lavoro sulle nuove avventure di The Guardians of the Galaxy (altra celebre serie Marvel), scritte da Brian M. Bendis e da Neil Gaiman,.

Antonio Salvatore Sassu