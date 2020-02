Gabriele Muccino al MAXXI per l’uscita de Gli anni più belli

Domani, sabato 22 febbraio alle ore 18, Gabriele Muccino incontrerà il pubblico all’Auditorium del MAXXI nell’ambito della rassegna Cinema al MAXXI. Il regista e sceneggiatore, autore di successi come L’ultimo bacio, La ricerca della felicità, Sette anime e A casa tutti bene, è ora al cinema con il suo nuovo film campione d’incassi, Gli anni più belli. La conversazione, a cura di Mario Sesti, vedrà salire sul palco anche l’attrice Alma Noce che nel film interpreta la giovane Gemma.

Il regista e sceneggiatore romano è uno dei pochi che, oggi in Italia, è capace di usare la commedia per svelare, senza filtri, sogni, bisogni e rimpianti attraverso le generazioni. Il suo lavoro più recente esplora quarant’anni di vita di quattro adolescenti che diventano uomini, mostrando speranze, delusioni, successi e fallimenti, in un film che è anche un racconto dell’Italia e degli italiani dagli anni ’80 ad oggi.

La settima edizione di Cinema al MAXXI – la manifestazione che porta la settima arte in uno dei più importanti luoghi dedicati alle espressioni del contemporaneo – si svolge dal 12 febbraio al 29 marzo 2020 nell’ambito di CityFest, il programma di eventi culturali della Fondazione Cinema per Roma presieduta da Laura Delli Colli, direttore generale Francesca Via, prodotta con il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo presieduto da Giovanna Melandri, e Alice nella città diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. Cinema al MAXXI si tiene in collaborazione con la Cineteca di Bologna, il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo della Sapienza Università di Roma e le Biblioteche di Roma. Il programma della settima edizione è a cura di Mario Sesti.