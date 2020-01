Pd cerca consensi e punta sulla Presidente Donna e outsider

È già successo in passato, si fa il nome di una donna per dare slancio al Partito, ma stavolta non è ne la giovane Anna Ascani, ne la navigata Teresa Bellanova.

Si parla infatti della figlia del dirigente Vito Gamberale, la 42enne Chiara Gamberale, scrittrice, evocata in questi giorni al Nazareno come possibile prossima presidente.

Per il momento si tratterebbero solo di voci, ma ai dem occorre ridare una struttura al loro partito visto che Zingaretti ha parlato di rifare e ‘sciogliere’ il Partito democratico.

La vittoria in Emilia-Romagna ha ridato slancio alla sinistra, ma sta facendo dimenticare che il motivo principale della vittoria di Bonaccini è stato proprio il suo buon governo della Regione. Invece il segretario adesso pensa a una possibile alleanza ancora più stretta con i cinquestelle (che proprio in quella regione hanno visto il tracollo) e anche alla cosiddetta “società civile”, ovvero le sardine, arrivando però a dimenticare che l’elettore di sinistra esiste, ha solo smesso di andare a votare (altra lezione dalla crescita dell’affluenza in Emilia-Romagna). Invece Zingaretti vuole un super partes, come lo è stato Conte, sia al Governo che politicamente.

“Giuseppe Conte? È soprattutto il presidente del Consiglio di un’alleanza, di un nuovo possibile centrosinistra che dobbiamo costruire con il protagonismo dei sindaci, mettendoli al centro dell’agenda politica”. Così Nicola Zingaretti, a DiMartedì. Conte “ha capito che a questo Paese occorrono delle certezza e la frammentazione, il litigio continuo, non vanno bene”.