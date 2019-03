Gand Wevelgem. In Belgio inizia lo spettacolo

La chiamano Wolf Pack, branco di lupi. Sono famelici, aggressivi, organizzati.

In una sorta di famiglia in cui ogni corridore assume dignità proprio perché gli appartiene, la Deceuninck Quick Step ci ha abituato in questa stagione a vederla dominare tutte le gare più importanti. Oggi è arrivata la vittoria numero 20 di questo 2019, nella corsa E3 Harelbeke. Prima Jungels ha messo alla prova i migliori con un attacco da lontano, poi il gagliardo Stybar ha vinto mettendo in fila Van Aert, Van Avermaet e il nostro bravo e mai rassegnato Bettiol, ancora oggi in evidenza.

Saranno ancora i Wolf Pack che domenica 31 marzo punteranno al bersaglio grosso dell’edizione ottantuno della Gand Wevelgen e lo faranno con l’italiano Elia Viviani perché si sa, questa corsa ha buone possibilità di finire con una volata di gruppo ed il nostro Elia è atleta potente ed arguto, anche se in questi giorni non proprio al cento per cento della condizione.

Dovrà anzitutto sopravvivere ai “muri” disseminati dagli organizzatori lungo il percorso: Catseberg, Kokereelberg, il Ver Mont, lo Zwarte Berg, il Banaberg, il Kemmelberg e il Monteberg. Poi ci sarà il pavé ed infine a tormentarlo si proporrà la seconda scalata al Baneberg e al Kemmelberg.

Dalle parti di Ypres i superstiti si guarderanno negli occhi e si raccoglieranno intorno alla propria squadra pronti allo scontro finale, a percorrere gli ultimi trenta chilometri a tutta velocità fino al traguardo di Wevelgem.

Del resto è la storia stessa di questi luoghi che sollecita l’uomo allo scontro. Questa terra è tristemente famosa per essere stata teatro di alcune delle battaglie più cruente della Prima Guerra mondiale ed è ad Ypres che i tedeschi usarono per la prima volta il tioetere di cloroetano, gas letale che da qui prende il nome, iprite.

Viviani quest’anno vorrà piangere di gioia, non come nel 2018 quando subito dopo il traguardo si è seduto in terra ed ha bagnato l’asfalto con lacrime di rabbia per essere stato sopraffatto dallo spunto vincente di Sagan. Non sarà facile, l’abbiamo detto. Prima di tutto c’è ancora Sagan, tre volte vincitore in questa competizione (in totale sei podi in otto partecipazioni), uno che può attaccare da lontano o aspettare lo sprint, quest’anno battibile.

Poi ci sono i soliti noti, Gaviria in testa, in costante progresso di forma. L’olandese Dylan Groenewegen nei giorni scorsi ha vinto allo sprint la Driedaagse De Panne-Koksijde (Viviani terzo). E’ uno dei pochi che nel 2019 è riuscito ad interrompere il dominio della Deceuninck Quinck Step e vorrà essere protagonista. Ad incoraggiare i corridori lungo i 251 chilometri del percorso ci saranno migliaia di sportivi belgi, fiamminghi e non. Gente che nasce in bicicletta e che la pensa come lo scrittore Alfredo Oriani, che già a fine ottocento metteva nero su bianco “Una bicicletta può ben valere una biblioteca”.

Marco Burchi