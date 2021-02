Gattopardi, settanta storie di neosatira

In un mondo dove ogni giorno si consuma il dramma dell’esistenza precaria, soprusi e sopraffazioni, ingiustizie e violenze, non c’è nulla di più serio che l’ironia e la forza di un riso capace di prendersi gioco del mondo stesso.

In fondo, il potere non ha sempre temuto lo sberleffo e l’ironia più di mille rivolte e dissensi?

Ecco che oggi più che mai c’è bisogno di satira, di una neosatira che sta tra la satira dotta e la burla ma che con linguaggio diretto e leggero vi farà impugnare l’arma più potente, quella del riso. E’ l’ultimo libro di Angelo Santoro, pubblicato da Goware. Angelo Santoro nella sua ultima avventura, oggi osserva la società contemporanea dove non conta ciò che hai fatto, ma solo cosa fai. E ha deciso di fare il giornalista e lo scrittore, quell’esperienza che già nel secolo scorso lo aveva portato a scrivere il suo primo libro Per sola andata, edito da Diabasis e presentato nell’Aula Magna dell’Accademia Militare di Modena con un padrino d’eccezione: Valerio Massimo Manfredi.

Vinta la sfida è poi tornato per anni al suo lavoro. Ora, determinato a mollare gli ormeggi del passato, ha deciso di prendere alla lettera il titolo della sua precedente esperienza letteraria Per sola andata, così da intraprendere quel viaggio per eremitare verso il mondo della neosatira e approdare nella terra della riflessione e del buon umore.