Geniale, perfida, vanitosa: Emma Stone è la nuova Crudelia De Mon

E’ bastato un trailer di pochi minuti per annunciare, a sessant’anni dall’esordio sul grande schermo, il ritorno in pompa magna di uno dei cattivi più ben riusciti della storia del cinema. Anzi, delle cattive perché stiamo parlando di Cruella De Vil (in italiano Crudelia De Mon) la celebre e ricca stilista di moda, nonché inveterata collezionista di pellicce, che ne “La carica dei 101” dà la caccia spietata a 99 cuccioli di dalmata per ucciderli e scuoiarli proprio per farsi una pelliccia assolutamente incomparabile.

Crudelia è un personaggio leggendario, unico e capace di svettare in un universo, quello della Disney, che di cattive immortali ne ha creato a bizzeffe. Ma se di streghe è pieno il mondo, di cattive come lei ce n’è una sola, inarrivabile e irripetibile, con in più una dose di vanità così senza limiti che neanche le dee degli antichi pantheon sono state capaci di esprimere.

A dire il vero, la nascita di Crudelia risale al 1956, quando la scrittrice inglese Dodie Smith dà alle stampe “La carica dei 101”, romanzo che fornirà alla Disney l’ispirazione per l’omonimo cartone animato del 1961, che la trasformerà nell’iconico personaggio di cattivissima che tutti conoscono.

Così, dopo il cartone animato e i due film live action interpretati da Glenn Close, ecco che con “Cruella” il testimone passa a Emma Stone, Oscar alla migliore attrice per “La La Land”, che nel film diretto da Craig Gillespie ci racconta le origini del mito, che scopriremo in sala a partire dal prossimo 28 maggio, se i cinema saranno disponibili, altrimenti ce ne faremo una ragione e ce lo godremo in streaming in beata solitudine.

Senza spoilerare troppo, ecco un accenno della trama: eccessiva in tutto, la giovane stilista Estella De Vil inizia la sua attività nella Londra degli anni Settanta, quando si avventura per le strade della capitale inglese assieme a Horace e Jasper, due ladri sui generis che rimangono stregati dal suo lato malvagio: «Il fatto è che sono nata geniale, perfida, e un po’ folle». Per non parlare di tre dalmata che sembrano degli alani. Il film racconta, appunto, come e perché Estella è diventata Cruella.

Una curiosità: tra i produttori esecutivi figura anche Glenn Close, la pluripremiata attrice interprete de “La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera” (1996), e de “La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda” (2000), che proprio con Crudelia ha consolidato la sua fama di cattiva cinematografica, conquistata nel 1987 con “Attrazione fatale”. Ironia del destino o uno scherzo di Crudelia, che se la ride dietro le quinte?

Antonio Salvatore Sassu