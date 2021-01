Genova. Ubaldo Santi aderisce al Psi e incontra Corrado Oppedisano

“L’adesione del Consigliere Comunale Ubaldo Santi del Comune di Genova al Psi dimostra che il Socialismo è una storia che non si ferma e gode di buona salute – dice Oppedisano – in particolare nei momenti in cui la visione riformista è necessaria per poter declinare ogni soluzione locale e globale in programmi di rilancio sociale e politico.

“Il socialismo è una storia e come la storia non muore mai anzi “ del resto in Italia e in Europa socialismo è una politica che combatte le disuguaglianze, è l’argine al razzismo, al populismo, uno sprone per un ritorno alla politica per la società. In particolare nell’epoca pandemica dove la domanda di protezione sociale diventa fortissima cresce il bisogno di globalizzare la coerenza delle politiche solidali e di coesione sociale”.

Socialisti a Genova in consiglio comunale – nella città nativa del Psi nel 1892 – è indubbiamente un elemento fortemente significativo. Ubaldo Santi è una grande risorsa culturale e professionale, oltre che storica. Davvero una bella notizia. E Oppedisano abbraccia virtualmente l’amico Ubaldo Santi che da qualche giorno ha comunicato la sua adesione al Psi.

“Ho appena sentito il Senatore Riccardo Nencini – dice il consigliere Santi – e il segretario Nazionale Enzo Maraio per comunicare tutto il mio apprezzamento per la presa di posizione sulla crisi di governo e il sostegno al Prof. Giuseppe Conte. Ascoltando Riccardo Nencini mi sono sentito nuovamente nel “mio partito”. Adesso con Corrado Oppedisano abbiamo appena iniziato un confronto che approfondiremo a giorni in una valutazione full sull’andamento delle politiche del Comune di Genova nel contesto locale e internazionale e prepareremo un confronto nazionale con il Senatore Riccardo Nencini e il segretario nazionale Enzo Maraio.

I socialisti governano molti paesi europei ed emergono segnali di nuovo interesse negli Stati Uniti, come argine sociale e politico ad un cieco populismo. La coesione resta l’elemento cardine delle politiche di un socialista riformista Europeo. Sicuramente è un atto d’amore e anche un senso del dovere e della critica sociale partecipare alla riforma e alla ripresa di una comunità e di un paese in difficoltà. E’ un bene per l’intera società che una storia così gloriosa, anche dolorosa, ricca di risultati straordinari come la conquista della Repubblica fino a tutta la tematica dei diritti dei lavoratori, della pubblica istruzione, del rinnovato sistema socio sanitario della visione internazionale sia oggi chiamata a ridisegnare la mappa della coesione sociale e dello sviluppo per le prossime generazione, volendo chiamare questo rinnovato impegno Next Generation EU.