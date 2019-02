Care Compagne, cari Compagni,

sono trascorsi quasi cinque mesi da quando decisi di rassegnare le dimissioni da coordinatore della Segreteria nazionale. Era il 4 ottobre 2018 ed il mio intento era quello, costruttivo, di dare una scossa positiva al nostro Partito. Ebbene, è avvenuto ciò che speravo, perchè ci avviamo a celebrare un Congresso straordinario con la prospettiva certa di un rinnovamento.

Infatti i due candidati alla Segreteria nazionale, Luigi Iorio ed Enzo Maraio, sono tra i migliori esponenti di una nuova generazione. Dunque è ormai sicuro che a fine marzo avremo un nuovo Segretario. Auspico che egli ripensi la nostra azione e guidi i processi politici e programmatici per affrontare adeguatamente le sfide della modernità, puntando innanzitutto sull’identità socialista in un momento nel quale emerge universalmente una fortissima domanda sociale.

Sono convinto che entrambi i candidati alla Segreteria nazionale, i quali sono da sempre nel Partito essendo, tra l’altro, cresciuti politicamente nella FGS, sapranno essere protagonisti di un Congresso vivace ed innovativo, che dovrà caratterizzarsi, soprattutto, in un positivo confronto di idee e di proposte con l’obiettivo comune di rilanciare il Partito.

Pertanto il primo augurio che mi sento di fare è che il Congresso straordinario segni il ritorno ad una discussione vera, ad un serrato, ma sereno, dibattito sui temi politici e sui contenuti programmatici, per il Paese e per il nostro Partito.

È un nostro dovere, anche per onorare al meglio la memoria dell’indimenticabile Emanuele. Un fraterno abbraccio.

Gian Franco Schietroma