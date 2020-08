Giappone, la non facile successione di Shinzo Abe

Non sarà certo di facile soluzione, in Giappone, scegliere il successore di Shinzo Abe, il Premier che si è dimesso la settimana scorsa, in seguito all’ aggravarsi delle sue condizioni di salute. Abe è stato il Primo Ministro che ha governato più a lungo dalla fine della Seconda guerra mondiale. Ha riunito le varie anime del centrodestra assicurando stabilità per otto anni e impostando la stagione delle riforme. Il Parlamento giapponese si riunirà il 17 settembre mentre tre giorni prima sarà scelto il nuovo leader del partito liberale democratico che dovrebbe diventare il nuovo Capo del Governo.

Si prevede che oltre al voto dei parlamentari si aggiungerà quello di tre rappresentanti per ciascuna delle 47 prefetture in cui è diviso il Paese per un totale di 535 votanti che potrebbero essere chiamati a esprimere un ulteriore voto di ballottaggio se il candidato maggiormente votato non avrà superato il 50%. Ci sono già alcuni candidati ma il più accreditato, per il momento, è Yoshihide Suga, il fedele capo di gabinetto di Abe, che potrebbe rappresentare una scelta di continuità. Già Ministro degli interni e delle comunicazioni, 71 anni, è membro della Dieta giapponese (così di chiama l’organo legislativo di Tokyo) dal 1996. Suga dovrà dimostrare di essere degno della pesante eredità di Abe e soprattutto essere capace di rinnovare un’alleanza che è stata premiata nelle ultime elezioni dai giapponesi e che ha portato al risanamento economico. Ma è anche nei rapporti internazionali che il nuovo Premier dovrà confermare la prudenza e l’abilità di Abe che è riuscito a convivere con le aspirazioni di Cina e Stati Uniti e che ha mantenuto una buona amicizia con Donald Trump sicuramente interessato a sfruttare la posizione strategica del Giappone di fronte all’ influenza cinese.

Nel giudizio complessivamente positivo sull’azione di Governo di Abe manca, ma non per colpa sua ma della pandemia, lo svolgimento della Olimpiadi 2020 che avrebbero dovuto essere il trampolino di lancio per un Giappone risanato tra le potenze mondiali. Di questa situazione, come è consuetudine, non si occuperà direttamente l’Imperatore Naruhito, che rappresenta l’unità del Paese, e che non è mai entrato nelle dispute politiche, fedele alla sua figura che continua a essere considerata come una divinità in un Paese estremamente moderno ma legato alle vecchie tradizioni. Come quella che impedisce ancora a una donna di essere nominata a tale ruolo nonostante la Dieta giapponese abbia discusso in più occasioni di modificare in tal senso la Costruzione. Progetto per ora rimasto sulla carta.

Alessandro Perelli