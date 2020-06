Giornata mondiale dell’ambiente, responsabilità dell’uomo

Ogni anno, il 5 giugno si celebra la giornata mondiale dell’ambiente (in inglese World Environment Day o WED).

La festività fu proclamata il 15 dicembre 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 2994, in occasione dell’istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. È stata celebrata per la prima volta nel 1974 con lo slogan Only One Earth (un sola Terra). Uno dei temi trattati in questa giornata è anche quello del fumo e per smettere di fumare in questi giorni è arrivata la notizia del lancio di un nuovo metodo che verrà reso noto prima della fine del 2020

Lo scopo dell’istituzione della Giornata Mondiale dell’Ambiente è quello di ricordare la prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente che si tenne a Stoccolma dal 5 al 16 giugno del 1972, durante la quale fu stilata la Dichiarazione di Stoccolma, basata su 26 principi sui diritti e le responsabilità dell’uomo in relazione all’ambiente.

Quest’anno, la Giornata Mondiale dell’Ambiente compie 46 anni. “E’ il momento della Natura” è il motto scelto per questa edizione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, arrivata durante la pandemia mondiale da Covid-19, per ricordarci che la crisi della biodiversità è una preoccupazione urgente, ma anche esistenziale.

Ogni anno la Giornata Mondiale dell’Ambiente sceglie un tema principale e un Paese ospite in cui si svolgono i principali eventi: quest’anno la Colombia rappresenta quest’edizione dove l’argomento principe scelto è la biodiversità, anche se sarà data grande attenzione ad altri due temi fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente: l’inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico.

Oggi, su un totale di circa 8,7 milioni di specie, circa un milione è a rischio estinzione a causa del degrado dei loro habitat. Questo spiega perché la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2020 ha il motto: “Time for Nature”, per sottoporre all’attenzione di tutto il mondo la tutela delle differenti forme di vita, animali e vegetali, che compongono i vari ecosistemi del Pianeta.

Dalla pandemia all’invasione delle locuste, dagli incendi in Australia all’acqua alta a Venezia, i messaggi di allarme lanciati dal nostro Pianeta si susseguono senza sosta e il tempo per agire si riduce ogni giorno di più. Il Wwf in questa Giornata mondiale dell’Ambiente, ripercorrendo e collegando le maggiori emergenze degli ultimi 18 mesi, ha affermato: “Dobbiamo collegare i segnali per garantirci un futuro prospero e sicuro”.

Secondo il Wwf: “Tutti questi messaggi lanciati dalla Terra sono come gli elementi di una ‘Escape Room’ planetaria, che necessita di risposte concrete per passare al livello successivo, ossia quello in cui le nostre condizioni di vita, di salute e di benessere vengono garantite e protette”.

La grande organizzazione mondiale dedicata alla conservazione della natura, ha ricordato uno studio tedesco risalente a novembre 2018 che ha dimostrato come in 27 anni ci sia stata una riduzione di più del 75% della biomassa degli insetti (il cui valore è stimato annualmente in oltre 235 miliardi di dollari) e quindi la base alimentare per tutta l’umanità. Per cui ha chiesto di mettere al bando i pesticidi più letali.



A maggio 2019 il rapporto globale sulla biodiversità dell’Ipbes dell’Onu ha mostrato come il 75% dell’ambiente terrestre e il 66% di quello marino sono stati modificati in modo significativo dall’azione dell’uomo, mettendo a rischio la sopravvivenza di un milione di specie.

Il Wwf ha quindi citato diverse catastrofi avvenute solo nell’ultimo anno: l’estate 2019 con l’Amazzonia in fiamme, settembre con il rapporto dell’Ipcc sullo scioglimento dei ghiacci in Artico con il rischio di aumentare il livello medio marino e di rilasciare in atmosfera le enormi quantità di gas serra finora intrappolate nel permafrost. A novembre 2019 ondate di acqua alta da record a Venezia; a dicembre i mega incendi che hanno messo in ginocchio l’Australia, ma anche Indonesia e il bacino del Congo; poi le invasioni di locuste nel Corno d’Africa. Infine, nel 2020 il terzo sbiancamento dei coralli, a marzo un’ondata di calore in Antartide e, per concludere, la pandemia.



Per cercare una soluzione partecipata e collettiva il Wwf Italia ha lanciato la consultazione su “Il Mondo che verrà”. Nel documento di Wwf Italia si legge: “La maniera in cui affronteremo questa grave crisi, sanitaria, sociale ed economica, attraverso le scelte di governi, aziende e cittadini, indicherà la direzione che abbiamo deciso di percorrere e che deciderà del nostro destino comune. Abbiamo bisogno di un cambiamento collettivo a cui tutti insieme siamo chiamati a dare il contributo per costruire, in un efficace gioco di squadra, il mondo che verrà”.

Per rispondere all’invito fatto dall’ONU a tutti i Paesi per promuovere la consapevolezza dei cittadini sul declino della natura e di stimolare azioni concrete per arrestarlo e invertirlo, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) oggi dalle 10.30 alle 12.00 ha organizzato una tavola rotonda con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova.

Il Museo Nazionale del Cinema e CinemAmbiente caricheranno oggi sul sito cinemambiente.it la rassegna Movies for Nature, una maratona cinematografica composta da undici titoli dedicati alla dimostrazione di come l’azione umana abbia stravolto le regole della Natura in ogni parte del mondo.

Tutti messaggi che si trovano anche in tanti murales realizzati in tutto il mondo, da artisti di fama internazionale (molti italiani) così come da giovani talenti locali, ispirati spesso anche dai movimenti “Fridays for Future” e dall’esempio di Greta Thunberg. Opere che vanno ad affrontare, ciascuno con il proprio stile, molti dei temi legati a questa ricorrenza, a partire proprio da quello della biodiversità che caratterizza la Giornata mondiale dell’Ambiente 2020.

Recentemente l’Unione Europea ha pubblicato le proprie scelte relative alle strategie “Biodiversità” e “Farm to Fork”, con le quali l’UE intende costruire la transizione verso una Unione Europea sostenibile e resiliente, in un percorso che dovrebbe portare all’Accordo Globale ONU sulla Biodiversità, nel summit che si svolgerà a Kunming (Cina) agli inizi del 2021. In tal senso l’ISPRA sta cercando di stimolare un dialogo tra le autorità competenti per raggiungere gli obiettivi di conservazione della natura che sono stati definiti in Europa e nel mondo.

E’ possibile salvare il mondo dall’inquinamento, ma sarà necessario intraprendere al più presto le necessarie ed efficaci misure di salvaguardia.