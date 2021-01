Giorno della Memoria. Sassoli: “Conoscere è necessario”

“Questa giornata ci ricorda che 76 anni fa si aprirono i cancelli di Auschwitz-Birkenau, rivelando l’orrore del genocidio nazista”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, nel suo discorso di apertura dell’evento in occasione della Giornata internazionale della Memoria. “Quello che e’ successo in quel campo di concentramento e in tutte le altre fabbriche della morte disseminate nello spazio europeo, ci chiama alla responsabilita’ e ci impone l’obbligo di vigilare e di tenere viva la memoria. Come ha scritto Primo Levi, ‘se comprendere e’ impossibile, conoscere e’ necessario'”, ha spiegato. “Fare memoria e’ quindi un dovere perche’ quanto e’ successo non possa accadere di nuovo perche’ ci pone ogni volta di fronte al lato piu’ oscuro dell’umanita’, alla perdita totale del sentimento piu’ elementare della pieta’”, ha aggiunto Sassoli.

“Le trasformazioni in atto offrono opportunita’ straordinarie, che dobbiamo saper utilizzare per migliorare la qualita’ della nostra vita, per correggere lo sviluppo dell’economia e della societa’ nel senso della sostenibilita’ sociale e ambientale, per ridurre le distanze e le diseguaglianze”, ha esortato il presidente del Parlamento europeo. “Oggi piu’ che mai dobbiamo quindi agire insieme e proteggere la nostra coesione, cioe’ il contesto nel quale intere generazioni hanno fatto esperienza di pace e hanno saputo costruire un modello che per una lunga stagione ha favorito benessere, crescita economica, diritti sociali e civili”, ha sottolineato. “La Giornata della Memoria non e’ soltanto una ricorrenza ma e’ soprattutto un invito all’impegno, alla vigilanza e alla responsabilita’. Per impedire negazionismi e amnesie, dobbiamo sentire t utti l’impegno per una lucida e vigile coscienza storica, capace non solo di rendere testimonianza ma anche di capire, prevenire e intervenire ogni qualvolta si diffondono i semi del male assoluto. Un modo per ricordare ma anche per onorare il sacrificio di chi in questo campo ha perso la vita e ha lottato per un mondo migliore difendendo i valori di liberta’ e giustizia”.