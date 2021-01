In un clima di crisi del Governo Nazionale, la grillina, Sindaco di Roma, Virginia Raggi, approfittando della disattenzione degli stessi grillini impegnati nella crisi di Governo, ha proceduto alla sostituzione di Luca Bergamo, Vice Sindaco e Assessore alla Crescita Culturale, Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro. Unico loro errore è stato quello di dichiarare di non appoggiare la Sindaca Raggi alle prossime elezioni del Comune di Roma.

Ancora una volta i romani hanno dovuto assistere all’ennesimo valzer in Giunta. In cinque anni di Governo della Capitale, questa Sindaca ha sostituito 20 Assessori. A pochi mesi dal voto, la Sindaca fa e disfà la sua Giunta.

Mi verrebbe da dire alla faccia del confronto democratico, alla faccia di quell’esigenza di trasparenza più volte esaltate dai cinque Stelle, quando a governare non erano loro.

Ma Roma e i romani si meritano tutto questo? In tutto questo scenario questa è la domanda che si impone. In una Roma dove nulla funziona bene, per giunta martoriata dalla pandemia da Covid-19, dove giorno dopo giorno si assiste ad un impoverimento dei suoi abitanti, dove il divario economico si fa sempre più evidente, la nostra Sindaca pare proprio non preoccuparsene. Mentre appare molto più determinata, alla conservazione del ruolo e dei poteri ad esso connessi.

Virginia facci il piacere, ritirati con dignità e libera Roma e i romani dalla tua mala gestione.

Giovanna Miele

Presidente PSI Roma Federazione metropolitana