Di Cola, (Uilcom): spettacolo e cultura a rischio desertificazione

Il 30 ottobre scorso è stato il giorno de “L’assenza spettacolare”, una giornata di protesta organizzata dalle Federazioni nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, per denunciare l’assenza di prospettiva e di progetto per una vera ripartenza per i lavoratori dello spettacolo.

In pratica, l’ultimo decreto del presidente del consiglio, per contrastare la seconda ondata della pandemia da Coronavirus, ha persino aggravato una situazione già grave, causando la paralisi di tutto il mondo dello spettacolo, dal teatro, alla danza, alla lirica, dagli attori ai musicisti, dagli insegnanti ai tecnici. Perché quello dello spettacolo è un mondo complesso, con svariate e peculiari professionalità, molte delle quali vivevano già in una sorta di precariato istituzionalizzato. Una situazione che la seconda ondata della pandemia ha aggravato ulteriormente, col rischio che vengano letteralmente spazzate vie centinaia di figure professionali che ci sono voluti anni a creare e che non si possono sostituire schioccando le dita.

Sui motivi della protesta, e su come si sta evolvendo la situazione, abbiamo intervistato Giovanni Di Cola, segretario nazionale Uilcom con delega a spettacolo e sport.

Prima di iniziare vogliamo fare un ritratto delle professionalità legate al mondo dello spettacolo, tra lavoratori atipici, discontinui e precari?

«Le professionalità sono tante e varie, sia per ambito, settore che per tipi di rapporti lavorativi. Ci sono i lavoratori dell’audiovisivo, dalla produzione all’esercizio, ci sono quelli dello spettacolo dal vivo opera, prosa, musica, dai teatri ai concerti grandi e piccoli. Ci sono lavoratori stabili e atipici, precari, scritturati, autonomi e intermittenti, a chiamata».

Perché “L’assenza spettacolare”?

«Perché si voleva evidenziare l’assenza di attenzione, per i provvedimenti, quelli fatti e quelli non fatti, verso questo mondo particolare, composito e fondamentale. Con l’esito di renderlo assente, metterlo da parte. E il pericolo che nonostante la funzione sociale, culturale che ha, venga meno oggi, durante l’emergenza della pandemia, e domani, nel post-covid, per le conseguenze di questa tempesta».

Perché una manifestazione così composita, così variegata nella piazze d’Italia?

«Volevamo mostrare quanto il settore è vasto, per tipi attività, professionalità e per presenza in ogni regione, territorio del nostro Paese».

Quali sono i motivi della protesta? I problemi (viene da dire) endemici aggravati dalla pandemia e/o dai decreti?

«La manifestazione nasce prima del Dpcm di fine ottobre, che ha previsto le chiusure al pubblico di teatri e sale. Noi già domandavamo a gran voce un più convinto sostegno alla produzione, sia da un punto di vista economico che normativo. Come domandavamo anche un sostegno ai lavoratori più accessibile e adeguato. Fra l’altro, ancora oggi sono tante le segnalazioni che ci arrivano di lavoratori che non hanno avuto le indennità previste, anche per domande respinte.

Detto ciò, sono necessari interventi di legge, tanto di norme quanto di fondi, a favore del settore, nei quali si deve tenere conto che ci sono delle peculiarità, pena l’esclusione dai diritti di base dei lavoratori dello spettacolo. In tema di produzione, di occupazione, di ammortizzatori e di partecipazione delle parti sociali e dei lavoratori. Interventi di legge attesi da molto, di cui si è spesso e più volte parlato, ma mai realizzati, che sono fondamentali per garantire la continuità, l’esistenza del settore della cultura e dello spettacolo, per tutelare la funzione sociale e il patrimonio di tradizione e competenze.

Ora in mancanza di una ripartenza, in mancanza di un rilancio, pur considerando le priorità di natura sanitaria, per la salute di noi tutti, la prospettiva per il settore senza provvedimenti, che siano una variazione di rotta, è davvero fosca, preoccupante».

Il governo poteva agire in maniera diversa? Si poteva salvaguardare chi ha investito nel rispetto delle norme? Si potevano e si possono fare i controlli piuttosto che mortificare centinaia, migliaia di professionisti?

«Per noi, teatri e cinema, come fra l’altro palestre e piscine, impianti e circoli sportivi, sono luoghi sicuri. Lo si è visto nei fatti. Sono stati posti dei limiti, comprensibilmente, ma a volte con poca coerenza e logica, sono stati fatti protocolli, investimenti. Tutto con la massima attenzione alla prevenzione e alla salute di lavoratori e pubblico. Ora, in generale, si va verso restrizioni più forti. L’evoluzione della pandemia è certo preoccupante, non so se sarà possibile un’opzione, una soluzione alternativa al blocco, alla chiusura al pubblico. È certamente auspicabile, per parte nostra, puntare su più controlli e più coerenza.

Ma ribadisco, noi evidenziamo la necessità di un maggiore sostegno, le chiusure sono al pubblico non sono la chiusura delle attività. Come evidenziamo la necessità di provvedimenti di legge, strutturali, per i nodi storici, pregressi. Che i finanziamenti del Fus, il Fondo Unico dello Spettacolo, siano inadeguati, per quantità, penso al confronto con altri Paesi europei, criteri e perimetro, che siano incerti, in tema di erogazione, tempi e programmazione, c’entra poco, anzi nulla con il Covid. Che le fondazioni lirico sinfoniche attendano di stabilizzare da anni i precari, si parla di rapporti che superano, fra un contratto e l’altro, i 10-15 anni, di precari che prima dell’emergenza erano indispensabili all’attività, agli spettacoli, parte di fatto dell’organico stabile, ma non riconosciuti tali, e che ora, in questa fase, sono a spasso, con prospettive preoccupanti. Questo cosa c’entra con il Covid? Che non ci siano mai stati, salvo i provvedimenti di emergenza per la pandemia, ammortizzatori adatti per le peculiarità di questo settore, per garantire la tutela, i diritti basilari ai tanti lavoratori discontinui, scritturati e intermittenti, non c’entra con il Covid.

Il problema non nasce con il Covid che, in caso, può essere un colpo di grazia per tanti lavoratori, se non per il settore».

Quali sono i provvedimenti più urgenti che il governo dovrebbe prendere per arginare l’emergenza?

«Ristori e sostegno, per l’attività che sarà possibile fare. Interventi con più prospettiva, per avere poi una ripartenza e un rilancio dello spettacolo. Nota non marginale, con la partecipazione delle parti sociali: un’altra assenza è quella di un vero dialogo, un reale ascolto dei lavoratori da parte di Ministero della Cultura e Istituzioni competenti.

Programmazione di spettacoli anche per la funzione sociale e mission istituzionale, sempre nel quadro di prescrizioni relative alla prudenza e alla prevenzione, di tutela della salute.

Definizione di soluzioni concrete per sperimentare nuove modalità di format e fruizione, anche per la promozione di prodotti con riconoscimenti globali della qualità e della tradizione del nostro patrimonio culturale, per un traino a tutto il settore.

Interventi e investimenti strutturali, per superare i nodi irrisolti da lungo tempo: certezza e adeguatezza delle risorse, stabilizzazione del precariato storico, revisione delle modalità di assegnazione dei contributi, chiarezza normativa e giuridica, ammortizzatori adatti alle specificità dei lavoratori del settore, realizzazione di reti e hub culturali, nel territorio di riferimento, per lo sviluppo e la trasmissione di competenze artistiche e artigianali.

Ma fate presto, si corre il rischio di una desertificazione».

In questi giorni si è parlato di una soluzione tampone per il teatro. Cioè quella della Rai che acquista le commedie per poi trasmetterle, così da non bruciare tutto il lavoro dei mesi precedenti per preparare calendari e stagioni autunnali. Secondo te, è una soluzione praticabile?

«Si, è una soluzione per creare più opportunità e continuità lavorative. È una proposta, quella di utilizzare le potenzialità, anche dei nuovi media, del digitale, per lo spettacolo dal vivo, che noi facevamo già nei primi giorni di questa emergenza, e che fra l’altro può essere utile anche in prospettiva, per la ripartenza e il rilancio».

Antonio Salvatore Sassu