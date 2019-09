Giovanni Russo. Un giovane riformista

“La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio; lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle!”

Con queste parole di Agostino D’Ippona Giovanni Russo ama presentarsi agli amici. Giovanni, classe 1990, ha una storia che raccoglie in pieno il passaggio di millennio. Un lungo excursus universitario che lo porterà dal piccolo comune di Formicola (dove esercita il ruolo di responsabile social e comunicazione) fino in Inghilterra dove selezionato per titoli accademici ha partecipato all’Intensive English Program (IEP). Nel frattempo Giovanni prosegue i suoi studi presso l’Università Suor Orsola Benincasa dove sta per laurearsi con il Prof. On. Franco Roberti. Nel frattempo Giovanni ha vinto due borse di studio una presso la prestigiosa London School of Economics e una negli States , il Master of Law L.L.M. della Golden Gate University di San Francisco.

Ma ciò per cui oggi parliamo di Giovanni Russo è per il suo impegno civile e politico. Per la sua abnegazione nel portare avanti lo studio, la pratica e gli ideali del socialismo liberale. Ama definirsi un “Conservatore coraggioso”. Da sempre impegnato nelle organizzazioni giovanili socialiste. Attualmente la lista degli incarichi che ricopre o che ha ricoperto , anche nel Senato Accademico, è davvero lunga da riportare.

Giovanni è il coordinatore nazionale del “Movimento Giovani per le Riforme”. L’Associazione è il soggetto politico dei giovani e delle giovani che condividono valori fondamentali comuni: i valori della libertà e dell’eguaglianza, della giustizia e della solidarietà sociale, del rispetto, della tolleranza e della pace. L’Associazione si richiama alla tradizione ideale e politica del socialismo italiano, europeo e internazionale, tenendo conto delle evoluzioni dei principi riformisti nelle esperienze internazionali ricollegabili ai principi del liberal-socialismo. Gli ideali del socialismo sono inseparabili dalla democrazia e dalle libertà politiche, civili e religiose. La declinazione del “MGR” vuol rappresentare il punto di incontro di tutti i giovani socialisti. L’impegno di Giovanni Russo è quello di far vivere il “movimento” contribuendo all’azione politica all’interno del “Consiglio Nazionale Giovani” e dell’”European Youth Socialists”. Da Formicola all’Europa! Giovanni ama ricordare che è dirigente di ELSA-European Law Student’s Associazion, la più grande associazione al mondo di giovani giuristi.

Si batte per la Libertà declinata in ogni sua forma: economica, politica, sociale e assieme a Suor Anna Monia Alfieri, Presidente FIDAE Lombardia e membro del Tavolo sulle scuole paritarie del MIUR è impegnato anche nella difesa della libertà, della democrazia e della meritocrazia nei luoghi di studio in Italia e in Europa. Insomma Il giovane leader del “Movimento Giovani per le Riforme” ha lo sguardo puntato sul futuro e una robusta esperienza da mettere sul campo dell’impegno civile e politico. A lui, al suo infaticabile impegno ( e ci scusiamo se per ragioni di spazio abbiamo lasciato fuori importantissimi altri riconoscimenti e attività che lo vedono coinvolto) e ai suoi Giovani Riformisti auguriamo buon lavoro con l’auspicio di ritrovarci prestissimo a lavorare insieme.

Benvenuto, Giovanni!

MASSIMO RICCIUTI