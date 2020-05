Generazioni Future, in difesa del Patrimonio Pubblico

E’ ormai da molti anni che opera un’associazione, adesso molto ramificata, in difesa del Beni Comuni. SI tratta di “Generazioni Future”. Già da oltre vent’anni un gruppo di giuristi, costituzionalisti e cittadini attivi nel sociale si passano il testimone di un progetto di lungo respiro che ha come scopo la valorizzazione e la difesa del Patrimonio Pubblico. L’Italia è il Paese che possiede il più importante patrimonio artistico del mondo, si sa. Ma , ahinoi, si dà per scontato che questa enorme ricchezza debba essere svalutata e ceduta ai privati che, spesso, in nome del profitto tendono a trattare i Beni Comuni alla stregua di una qualsiasi “merce”. Di fatto compromettendo una funzione importante tipica dell’arte, quella trasmissione della memoria, della consapevolezza delle propria Storia e della bellezza che solo la conoscenza può permettere. Non è una posizione di retroguardia o passatista, anzi. Si tratta di un’operazione declinata al futuro. Un modo di far da “ponte” tra generazioni in nome di un “patto” che vede convergere gli interessi comuni.

Il “privato” deve affiancare il “pubblico” in nome di una valorizzazione più efficiente del patrimonio dei beni culturali (come affermava la Legge Ronchey). Qui non si tratta di pregiudiziali ideologiche, ma di essere coscienti che vi sono “ricchezze” la cui fruizione deve essere garantita a tutti i cittadini nel tempo e in modo continuativo. Una ricchezza che è di tutti e di ognuno. Invece, negli ultimi vent’anni e oltre, è passato il concetto che questo “affiancamento” tra pubblico e privato possa tranquillamente essere sostituito da un sottrarsi dello Stato rispetto ai suoi doveri di garantire i beni pubblici a favore di un “privato” che invece di essere capace di intervenire lì dove lo Stato non riesce ne prende semplicemente il posto. E, così, dalla “co-gestione” o gestione, si passa a una vera e propria “svendita” di questa nostra unica e inestimabile ricchezza. E così, di fatto, dall’inizio di questo millennio si calcola che i cittadini abbiano perso circa novecento miliardi di euro a vantaggio di privati che in cambio non hanno assolutamente rilanciato il nostro patrimonio culturale, artistico e naturale. Eccoci, così, tutti più poveri. E privati anche della nostra Storia.

<<E’ ormai più di un anno che abbiamo presentato come Comitato Rodotà una proposta di Legge Popolare sui Beni Comuni. Una Legge di iniziativa popolare che riprende il testo di una proposta simile di ormai dieci anni fa e che poi si insabbiò per varie ragioni in Parlamento. Con questa iniziativa intendiamo ribadire il valore del concetto dei Beni Pubblici, che, in quanto pubblici, devono essere al servizio della cittadinanza tutta. SI tratta di risorse naturali, ma anche di interi borghi, infrastrutture e collezioni artistiche. Dobbiamo recuperare il senso dell’enorme valore che ci è stato sottratto. Sottratto soprattutto alle generazioni future (non è un caso il nome della nostra associazione). Nel frattempo i diritti che si soddisfano attraverso l’utilizzo di questi beni non sono più garantiti. Ecco il perché abbiamo deciso di intervenire. Ma attenzione. Lo strumento della democrazia partecipativa deve integrare quello della rappresentanza. Deve accompagnarlo e arricchirlo. Nello specifico crediamo sia fondamentale una partecipazione in questo senso, su questo tema, perché vuol dire che le persone hanno a cuore la cultura, l’arte e l’ambiante molto più di quanto si creda….>>.

Generazioni Future è un laboratorio estremamente variegato e trasversale. E’ un luogo di partecipazione e di confronto tra varie realtà “spontanee” di varia provenienza culturale e politica. Realtà unite tutte dallo stesso scopo e mosse dalle stesse esigenze. Ovvero progettare nuovi modelli di soluzione a medio termine nell’interesse delle nuove generazioni.

In questo contesto, all’interno di Generazioni Future, oltre al Comitato Rodotà vi sono tantissime esperienze. L’ultima in ordine di tempo è il progetto “Delfino”. Un progetto che nasce dall’ambizione di voler dare continuità, solidità e visibilità alla lotta contro i cambiamenti climatici, e creare un meccanismo di mutuo soccorso verso le generazioni future. “Delfino” non è un soggetto politico, ma un luogo che accetta il contributo di tutti i cittadini (anche delle forze politiche) e delle realtà che rispettano i dettami basilari del costituzionalismo italiano. Insomma, andate sul sito e troverete davvero molto materiale stimolante. In questo difficile momento, il più difficile in assoluto dal dopoguerra, il rilancio di un sistema economico eco-compatibile e attento ai diritti dell’uomo si impone come unica strada per intravedere una possibilità per il futuro.

MASSIMO RICCIUTI