Giulio Falcetta e la via crucis dell’ex Ospedale Marzio Marini

Ri-immaginare il futuro restituendo a Magliano Sabina e alla Provincia di Rieti, ma in particolare alla Bassa Sabina, ciò che è stato tolto, un presidio ospedaliero: il sindaco di Magliano Sabina, Giulio Falcetta, ripercorre la storia, o meglio, la via crucis dell’ex Ospedale Marzio Marini, ora Casa della Salute, con una consapevolezza, il bisogno di ricostruire una rete sanitaria in grado di tutelare il cittadino andando a colmare quelle fragilità ben evidenziate dalla emergenza Covid 19, perché (precisa) “se nel futuro dovessero venire fuori le stesse criticità, vuol dire che siamo stati capaci solo di fare gli scaricabarili e non di rimmaginare un nuovo mondo”.

Sindaco, la Casa della Salute di Magliano Sabina ha una storia antica, può aiutarci a ripercorrerla?

“Intorno al 1850 viene fondato un Sanatorio da parte dei Conti Marini, negli Anni Trenta diventa ospedale con il sostegno economico di Marzio Marini e la messa a disposizione delle sue proprietà, nel 1970 la struttura, che si trova all’interno del paese, viene abbandonata e realizzata la costruzione in zona periferica. Io ci tengo a dirlo, è stato sempre il punto di riferimento sanitario per la Bassa Sabina e lo è stato per tanti anni, anche quando era solo un sanatorio”.

Poi sono arrivati i problemi economici legati al commissariamento della Regione Lazio!

“Nel nostro caso specifico non parlerei di problemi economici: con il Decreto 80 la Polverini ristruttura la rete ospedaliera del Lazio e chiude, tra gli altri, l’Ospedale di Magliano Sabina, tagliandoci, le risorse risparmiate sono state spese tutte dalla Asl per migliorare il De Lellis di Rieti, non c’è stato insomma un restringimento della situazione economica generale. Secondo me è stata una visione molto miope che ha lasciato di fatto la provincia di Rieti con una sola struttura ospedaliera. In fase di “riconversione Polverini”, consapevoli che un ospedale generale fosse probabilmente anacronistico per un territorio come il nostro, proponemmo dei posti di medicina per venire incontro alle necessità della popolazione, una specializzazione in ortopedia ed una in oculistica e di mantenere il pronto soccorso, perché la gestione dell’emergenza con il solo 118 prevedeva un notevole incremento di spesa. La proposta non fu accolta, chiusero i reparti di chirurgia e medicina e le camere chirurgiche, che tra l’altro erano state appena ristrutturate e inaugurate. Decisero invece di sistemarvi 20 posti di degenza infermieristica per persone con problemi cronici, ai medici furono sostituiti infermieri, coadiuvati dalla medicina di base”.

Quindi hanno completamente smantellato l’ospedale!

“Ospedale inteso come ospedale sì. Prima del 2008 avevamo un ospedale vero e proprio con un direttore sanitario, Marazzo effettua una prima ristrutturazione, chiude Magliano e Amatrice e li accorpa nel presidio ospedaliero Rieti/Magliano/Amatrice fornendo di alcuni posti letto Magliano e Amatrice dipendenti dall’Ospedale di Rieti (una sorta di salvataggio). Nel 2010 la Polverini riconverte i due nosocomi staccandoli di nuovo dal De Lellis di Rieti e nominandoli ospedali distrettuali di tipologia a (Magliano) e tipologia b (Amatrice). A seguire Balduzzi emette un decreto a favore dei nosocomi che si trovano ad una certa altitudine e così la Regione vara una ulteriore ristrutturazione della rete sanitaria, Amatrice esce dal Distretto e rientra nella rete ospedaliera”.

La struttura più penalizzata è dunque Magliano Sabina!

“Certo! Nel 2014 la giunta Zingaretti inaugura la Casa della Salute grazie alla quale si comincia a riavviare la piastra ambulatoriale e ad inserire dei percorsi cura/ prevenzione per alcune specialistiche, come la diabetologia. Oggi chi viene a Magliano Sabina in un giorno, al massimo due, ha a disposizione i professionisti (dal cardiologo al diabetologo) necessari a inquadrare clinicamente il paziente e avviarlo eventualmente a cure più specifiche. Avrebbero poi dovuto istituire un percorso sulla pneumologia, ma non è stato ancora attivato. L’apertura della Casa della Salute rende possibile la ristrutturazione di alcuni spazi, l’apertura di diversi ambulatori che rinforzano la piastra ambulatoriale, però il Decreto 40 non permette la chirurgia, con un ulteriore decreto la Regione, nel dicembre 2017, autorizza la chirurgia ambulatoriale di bassa complessità. Da questo momento Magliano, nel giro di un anno investe, sempre tramite la Regione, in nuove tecnologie (quali una Tac di ultima generazione), riapre le camere chirurgiche per la specialistica di ortopedia, oculistica, chirurgia generale, chirurgia estetica, ortopedia vascolare, riparte con l’endoscopia. Oggi abbiamo una Tac e una Moc (donata dall’Alcli di Rieti) ultra moderne e ci stiamo attivando per un nuovo ecografo”.

Insomma, una Casa della Salute all’avanguardia!

“Sono i numeri a parlare. Nel 2019 abbiamo registrato 14 mila visite specialistiche ed effettuato dai 1000 ai 1500 interventi. In pochi mesi si sono riformate le liste d’attesa per la chirurgia vascolare, oculistica, ortopedica, la Asl di Rieti non ci ha fatto mancare il suo apporto, nonostante la grande difficoltà nel reperire nuovi medici soprattutto in ambito cardiologico, fisiologico, anestesiologico. In questo clima di grande operatività e rilancio però iniziano ad esserci le prime situazioni di Covid”.

E Magliano dice no ad un reparto Covid, perché?

“Il 2 marzo io scrivo, a nome di tutti i sindaci della Bassa Sabina, una lettera indirizzandola sia alla Asl che alla Regione, nella quale offriamo la nostra disponibilità a coadiuvare l’Ospedale di Rieti, la Asl (a voce) risponde che non è necessario dato che la situazione Coronavirus è contenuta, successivamente, quando scoppia il casino delle case di riposo, la Regione si attiva per capire se la Casa della Salute di Magliano possa essere utilizzata come Covid Hospital. A questo punto sia il Direttore Generale della Asl, che il consigliere regionale Fabio Refrigeri, scelgono di riconvertire l’A.l.C.I.M. di Contigliano in Covid Hospital, in quanto la nostra struttura è l’unica a fornire assistenza sanitaria sul territorio. Le ragioni sono pratiche: quella casa di riposo non aveva altri servizi, quindi un Covid hospital lì ha un senso perché mette al riparo le persone che stanno dentro e confina quelli che sono al di fuori, realizzarlo a Magliano Sabina significava o chiudere completamente la struttura ed utilizzarla solo per il Covid, o mettere a repentaglio le persone in assenza di percorsi di sicurezza. La difficoltà del servizio sanitario nazionale è stata proprio quella di avere molti edifici monoblocco, dunque di difficile gestione per emergenze di questo tipo. I grandi ospedali che hanno avuto la possibilità di separare le strutture non hanno subito grosse problematiche”.

Anche al De Lellis di Rieti ci sarebbero state alcune infezioni da coronavirus ospedaliere…

“Certo. Su questo problema noi siamo già intervenuti, nella stessa lettera del 2 marzo dicevamo che non è possibile per una Asl avere un unico nosocomio in quanto, se entra in difficoltà la struttura principale per una qualsiasi motivazione (c’è stata la pandemia, poteva esserci un terremoto), il rischio è di rimanere senza ospedale, quindi l’idea è di rivedere il sistema. Sia la direzione generale, che i nostri rappresentanti regionali, sembrano aver riflettuto, questa pandemia ci ha in parte reso consapevoli delle fragilità, comunque con il consigliere Fabio Refrigeri, già da qualche mese, stavamo ragionando sul fatto di ritornare ad un nuovo modello di sanità”.

E quale dovrebbe essere?

“Magliano potrebbe diventare una seconda struttura di appoggio per l’Ospedale di Rieti con la delocalizzazione di alcuni reparti, inoltre è necessario il rilancio della Case della Salute di Osteria Nuova e Sant’Elpidio, dobbiamo costruire una sanità che faccia da filtro e prevenzione per l’intera cittadinanza. Come struttura di appoggio potremmo agevolmente gestire tutta una fase di specialistiche durante i periodi di pace ed eventualmente coadiuvare l’ospedale provinciale in situazioni di emergenza, come questa del Covid. Dai giornali sembra che non ci siano più altri problemi se non il coronavirus, però le persone si ammalano anche di altre patologie. Una struttura a disposizione per l’emergenza ordinaria la devi lasciare, domani mattina se lei mi dicesse ho dei calcoli, ho un problema diverso dal coronavirus, dove va? Non va in provincia di Rieti, va in un’altra provincia, a causa di un ragionamento miope! Nel futuro inoltre immaginiamo una complementarità tra la struttura di Magliano e quella di Poggio Mirteto, Poggio Mirteto ha già 17 posti di riabilitazione e ne avrà presto 60, quindi l’idea che avanziamo è quella di creare a Magliano una specialistica in alcuni ambiti della chirurgia ortopedica, con decorso di riabilitazione a Poggio Mirteto, il che vuol dire iniziare finalmente, dopo tanti anni, a programmare una idea del territorio, cosa che finora è stata fatta molto relativamente. Non è che rimpianga gli Anni Novanta in cui c’erano tre ospedali tutti e tre generici, è un modello superato, noi chiediamo una cosa nuova, che venga fatta una programmazione seria sia per l’utente della provincia di Rieti, che deve stare comunque al riparo da qualsiasi situazione, e sia per cercare di attrarre turisti della salute”.

Siete anche in una posizione ottimale, a ridosso dell’autostrada.

“Potremmo riuscire ad attrarre, nelle nostre strutture ricettive, tante persone che non trovano risposta sanitaria in altri territori e da noi sarebbero più che coccolati”.

Cosa dice la politica?

“Gli attori del territorio, i sindaci della Bassa Sabina, la direzione aziendale Asl e i rappresentanti della Regione, sembrano essere tutti orientati alla soluzione che auspichiamo”.

In questa zona si sono create problematiche legate al Covid che partono dalla carente assistenza domiciliare (che va migliorata) a ricoveri effettuati quando si era già in affanno, forse per non ingolfare l’Ospedale.

“Però questa non è stata una indicazione della Asl di Rieti, è stata una indicazione del Ministero della Salute! Comunque nella battaglia che stiamo portando avanti c’è anche un rafforzamento della assistenza domiciliare, sia in tempi di emergenza che in tempi di pace”.

Riguardo il tipo di terapia somministrata dai medici di base non andrebbe uniformata e adeguata alle sperimentazioni per una parità/opportunità di trattamento uguale per tutti?

“Quello che si è capito dall’esperienza Covid 19 è che esiste anche un problema di formazione per i medici di base e che c’è stata una grossa mancanza di coordinamento e comunicazione. Va ricostruita la medicina territoriale in modo che le persone siano curate nel migliore dei modi e invece cosa è successo, che tanti dottori non hanno saputo gestire i pazienti. In realtà il Ministero e le Asl hanno da subito avviato le piattaforme attraverso le quali i medici di famiglia potevano segnalare persone che avevano dei sintomi particolari e per cui doveva essere chiesto il tampone. Io stesso ho verificato che tra di essi c’è ancora chi non ne è al corrente, ma lavorare così diventa complicato…Con la medicina territoriale ben strutturata i medici di famiglia non devono essere una cosa a se stante dalla Asl, devono essere integrati all’interno della struttura Asl territoriale”.

Vuole lanciare un messaggio?

“Da sindaco ci tengo a dire che ciò che non deve accadere è ‘fare lo scaricabarili’ per tutte quelle situazioni che non hanno funzionato. Visto che l’emergenza è stata mondiale, che siamo stati i primi ad essere colpiti, è chiaro che ci ha colti impreparati, ma scaricare le responsabilità serve solo ai personalismi, io invece auspico che ci sia un senso di comunità forte che ci aiuti ad uscire da questa emergenza, che ci porti ad analizzare le criticità che ci sono state, chi ha l’onore di poter decidere modifichi il modello sanitario, rendendoci più preparati nell’ offrire un servizio importante ai nostri concittadini, va prevista la messa a punto di strutture flessibili e in qualche modo veloci nel riconsiderare e ridistribuire eventuali emergenze sanitarie, che purtroppo ci saranno ancora. Nel futuro, se dovessero venire fuori le stesse criticità, significa che siamo stati capaci solo a fare gli scaricabarili e non a rimmaginare un nuovo mondo”.

Maria Grazia Di Mario