Qui di seguito il punto che potrebbe manifestare la volontà di esautorate un parlamento democratico:

Il parlamento poteva essere messo in sicurezza biologica contro il COVID adottando una semplicissima procedura aziendale che ora vi illustro, io mi occupavo, sino a gennaio di questo, sia all’estero, in Africa che in italia.

A) isolare con 3 plexiglas trssparenti ogni postazione parlamentare creando una U per accesso postazione, con lato aperto a spalle di ogni onorevole seduto

B) igenizzazione ambienti

1)numerare i posti con ordine ddecrescente dall’ultimo numero di postazione, il più lontano da consegnare al primo parlamentare arrivato, da li a decrescere il numero della postazione in ordine di arrivo a tutti i parlamentari, sino all’ultimo posto assegnato

2) tornelli ad ogni ingresso alla Camera con personale sanitario protetto da dpi che aiuti ad indossare i copricalzari ed al limite maschera e guanti ad ogni parlamentare

3) procedimento inverso alla fine, primo ad uscire dalla postazione ultima assegnata, a decrescere sino alla prima.

4) svestizione dpi ai tornelli sempre presidiati da personale sanitario protetto

5)igenizzazione ambienti

In questo modo, al limite previa multa simbolica, permetti e garantisci tutti, dal parlamento, alle istituzioni alla governance ai cittadini.

Giuseppe FERTONANI