lettera 14 Il mondo che abbiamo creato è il prodotto del nostro pensiero e dunque non può cambiare se prima non modifichiamo il nostro modo di pensare. Albert Einstein

Durante la ‘grande guerra’ i giovani, prima di uscire dai loro ricoveri per assaltare le trincee nemiche, bevevano ‘cordiale’ sino a perdere la cognizione di quello che si apprestavano a fare. Era l’unico mezzo a disposizione per infondere loro coraggio e ‘Speranza’ di poter sopravvivere al mattatoio. La sanità militare, per l’alto numero di ricoveri, tendeva ad amputare e cucire con anestesie ‘alcoliche’. I medici militari da campo dovevano essere sbrigativi, dovevano affrontare le emergenze con i pochi mezzi a disposizione. Conseguenza? Mutilare ed avanti col prossimo. La ‘Speranza’ di vita di un giovane al fronte era di pochi giorni e quella carneficina comportò la scomparsa quasi totale dei ragazzi del 99’. Il governo e gli alti comandi militari dell’esercito italiano ostentarono l’immotivato merito della vittoria. A onor del vero, risulterebbe che gli alti comandi militari italiani fossero alieni alle conoscenze di tattica militare ma solo promotori dell’auto celebrazione; pare che gareggiassero, pur di primeggiare, a chi ordinasse maggiori assalti non sempre giustificabili da strategie belliche. Il nemico, ottimamente guidato, attrezzato, preparato e militarmente organizzato fu sconfitto dai troppi fronti, dal coraggio dall’incoscienza dall’abnegazione e dall’aiuto economico militare statunitense alla triplice intesa. Veniamo ad oggi.

Non Vi viene da chiedervi se gli odierni governanti italiani siano in grado di guidarci? Se tutti i media continuano a ricordare gli incredibili sacrifici del popolo italiano, vi siete chiesti a quale fine? I 600 euro ‘di cordiale’ sono finalizzati alla vittoria finale o stanno solo anestetizzando la nostra capacità cognitiva? Le disposizioni compulsive confuse e contraddittorie evidenziano forse che ci guida non è all’altezza? Presumo che anche Voi abbiate compreso che chi ci governa si limiti a promuovere l’autopromo ed impugnare saldamente lo scettro! Per respingere i feroci attacchi delle opposizioni conviene, quindi, anestetizzare la ‘truppa’ col ‘cordiale’ paventando la recrudescenza dell’arma biologica. Oramai all’angolo, il conte dello stivale supportato dalla mera ‘Speranza’, opta per reiterare il successivo stato di emergenza. Con un semplice eufemismo, da mero stregone medievale dotato di preveggenza asservita ai suoi scopi, dopo aver fatto salpare la nave, lancia l’anatema. I passeggeri giunti in mare aperto, si stiperanno tutti nelle scialuppe di salvataggio ‘perché la nave affonderà’! Secondo Voi perché ha fatto salpare la nave? Che il presunto comandante abbia forse notato che sulla banchina fosse già presente l’equipaggio con il comandante designato al comando? ‘Meglio quindi salpare preannunciando lo stato di emergenza inducendo tutti i passeggeri ad avventarsi alle scialuppe’.

I passeggeri, in preda all’ansia da rischio di annegamento, si accalcheranno nelle scialuppe non avvedendosi della rotta. Una volta approdati, sbarcando dalla nave dopo essere stati stipati tra stenti e sacrifici, i passeggeri sono riconoscenti al comandante che li ha portati in salvo, inconsapevoli però che il rischio fu promosso e paventato da lui stesso. Ma una volta terminato il ‘cordiale’ ed approdati, i passeggeri noteranno che il porto è ignoto? Per inesperienza o per malafede il comandante ha condotto la nave e tutti i passeggeri in un porto sconosciuto ed ostile.

Dimenticavo, i media perpetuano l’impiego di ‘contagi quotidiani al covid’ al posto di ‘positivi al test’. L’italiano è una lingua unica, verrebbe da ipotizzare che una specifica scelta serva per mantenerci in scacco psicologico ed indurci ad accettare e giustificare le restrizioni del viaggio ricco esclusivamente di privazioni!

Grazie

Giuseppe Fertonani