Si dimette il profeta del “ciondolo magico”

Giuseppe Tiani lascia la presidenza di “InnovaPuglia”, la struttura regionale pugliese che gestisce gli appalti. Ha rimesso il suo incarico nelle mani del presidente della regione Puglia Michele Emiliano; lo stesso Emiliano gli aveva conferito l’incarico, compenso annuale: 40 mila euro.

Tiani – ex vice-questore di polizia, segretario nazionale del sindacato di polizia Siap – è stato travolto dalle polemiche per la presentazione di un ciondolo anti-batterico, «che inibisce qualsiasi virus di segno positivo», davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera: un «micro- purificatore d’aria del costo di 50 euro, di tecnologia israeliana, che per un metro cubo attorno a chi lo indossa genera cationi che inibiscono qualsiasi virus abbia segno positivo… è un neutralizzatore di batteri e andrebbe distribuito alle forze di polizia e a tutti i sanitari impegnati». Alla Commissione Affari costituzionali Tiani ha chiesto di adoperarsi perché tutte le forze di polizia siano dotate di questo ciondolo.

Attenzione: non è stato Emiliano a cacciare via Tiani; è stato quest’ultimo a dimettersi. Ancora: dei componenti della commissione parlamentare Affari costituzionali, qualcuno ha reagito, nel sentire simili corbellerie? E ancora: perché Tiani è stato audito?

Valter Vecellio

